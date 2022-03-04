Ünlü sunucu ve şovmen, yapımcılığa adım attı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü sunucu ve şovmen, yapımcılığa adım attı

04.03.2022 11:31
Ünlü sunucu ve şovmen, yapımcılığa adım attı

Ünlü sunucu, şovmen, oyuncu Okan Karacan yeni yapım şirketi ile yapımcılığa adım attı.

Ünlü sunucu, şovmen, oyuncu Okan Karacan yeni yapım şirketi ile yapımcılığa adım attı. Yıllarca sektördeki birikimleri ile tecrübelerini sektöre yön vermek için kullanacağını belirten ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda çektiği filmle sektördeki eksikleri gördüğünü ve bir arkadaşının kendisine ortaklık teklifiyle kurduğu şirket ile sektöre yapımcı olarak adım attı.

Ünlü sunucu Karacan, bundan sonra hayalinin sinema filmi olduğunu belirterek yaptığı açıklamada "Ocak ayından beri çok uğraştım. Ticari hayatımıza başladık, Berton Medya şirketimizi kurduk ve ilk meyvelerini toplamaya başlayacağımız döneme geldik. Bunlar gerçekten kolay olmuyor. Hayat devam ediyor. Hayat devam ederken de benim de sorumluluklarım var, bir karar vermem gerekiyordu. Yapım şirketi kurduk. Medya şirketi her alanda da çok iddialı. Sinema, televizyon, etkinlik ve organizasyon gibi birçok içerik üretmeye ve izleyici ile buluşmaya, bu endüstriye yeni yeni şeyler katmak için yola çıktık. Güzel hedeflerimiz var. Çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Rekabetin de olduğu bir ortamdayız. Kimseyi üzmeden, kırmadan kendi yolumuzda yürüyeceğimiz yepyeni bir yapı herkese hayırlı olsun. Sinemayı çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz sinema artık günümüzde hem dijital platformda hem de bilet satılan yani sinema salonlarının diye ikiye ayrıldı. Biz sinemayı, yani sinema salonlarını ve sinema biletlerinin satışlarını son derece önemsiyoruz. Benim orada ürettiğim geçmişte oyunculuğunu yaptığım filmler de var ama şimdi artık yönetmen, senarist ve yapımcı olarak sizlerle birlikte olacağım. Tabii ki oyuncu olarak da karşınızda olacağım. Sinemada hızlı ilerleyeceğiz inşallah bu yaz 2022 yazında sette olacağımız projemiz var. Onu hayata geçirmek için senaryo ekipleri ile yönetmenlerle ve oyuncularla görüşmeye başladık. Bunun heyecanı içerisindeyiz. Oyuncular, senaristler, yönetmenler. Ondan sonra proje yapıp hayata geçirmek isteyen ama çeşitli olanaksızlıklardan ya da bazı şartların olgunlaşmasını hayata geçiremeyenler herkese kapımız açık ve tüm yeni fikirlere hep beraber dinlemek istiyoruz. Bizim bu heyecanımızı paylaşacak aynı heyecanlı olan bu endüstriye bu sektöre katma değer katacak olan herkesi bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Ünlü sunucu ve şovmen, yapımcılığa adım attı
Ünlü sunucu ve şovmen, yapımcılığa adım attı

YORUMLAR
500
Balkonunu atölyeye çeviren kadın, tekstil ürünlerini yurt dışına da pazarlıyor Balkonunu atölyeye çeviren kadın, tekstil ürünlerini yurt dışına da pazarlıyor Ticaret borsalarında 312 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 312 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Okan Karacan, Sinema, Medya, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu ve şovmen, yapımcılığa adım attı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 9 ferdini koronavirüsten kaybeden ailede bir kişinin testi daha pozitif çıktı!
11:28 Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları mı? İngiliz basını Çeçenistan taktiğine dikkat çekti
11:25 Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 884 liradan alıcı buluyor
11:21 4 Mart 2022 Cuma gününde yükselişini sürdüren dolar 14,19 liradan işlem görüyor
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:40:52. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü sunucu ve şovmen, yapımcılığa adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement