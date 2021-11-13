Ünlü sunucudan "Temel İçgüdü" pozu

Her hafta farklı bir temayla programı sunan ikili, izleyicilerini sürekli şaşırtıyor. Hande Sarıoğlu, son olarak Instagram hesabından yaptığı file çoraplı pozuyla gündeme geldi. Sarıoğlu iddialı pozunu, "Temel İçgüdü" notuyla paylaştı. Ünlü spikerin fotoğrafı çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.