Ünlü türkücü Nur Ertürk yeni tekli parçası için çalışmalara başladı - Son Dakika
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Ünlü türkücü Nur Ertürk yeni tekli parçası için çalışmalara başladı

24.02.2022 10:07
Ünlü türkücü Nur Ertürk yeni tekli parçası için çalışmalara başladı

Ünlü türkücü Nur Ertürk, 8 yıl aradan sonra ekranlara dönmesinin ardından müziğe de geri dönerek yeni bir tekli parça çıkartmaya hazırlanıyor.

Ünlü türkücü Nur Ertürk, 8 yıl aradan sonra ekranlara dönmesinin ardından müziğe de geri dönerek yeni bir tekli parça çıkartmaya hazırlanıyor. Ünlü aranjör Mustafa Arapoğlu ile çalışan Ertürk yaptığı açıklamada, "Müziğimizle dolu bir altyapı ile geleceğiz. Özümüz yine türkü olacak. Türküden taviz vermek yok" dedi.

İlvanlım şarkısı ile ünlenen ve milyonların gönlünde taht kuran ünlü türkücü Nur Ertürk veda ettiği ekranlara 8 yıl aradan sonra yeniden dönmesinin ardından şimdi de müziğe geri döndü. Yeni bir tekli parça çıkartmaya hazırlanan Ertürk, ünlü aranjör Mustafa Arapoğlu ile çalışmalara başladı. Ertürk stüdyoda yaptığı çalışmaların ardından açıklamalarda bulundu.

"Biraz beni kırdılar ve üzdüler sonunda da küstürdüler"

Ünlü türkücü Nur Ertürk, "8 yıldır içime sinen bir proje olmadığı için ekranlardan uzaktaydım. Bu sektörde özellikle kadınlar başarılı, kadınları mutlaka aşağıya çekmek istiyorlar. Tabi benim yapılmış hazırda başarılı işlerim varken onlara konmak varken benim yeniden bir projede olmamı istemeyen bir sürü insan oldu. Projelerin önüne geçen ve bana teklif gelmesine engel olan bazı zat-ı muhteremler oldu. Biraz onları duyarak sıkıldım, çünkü ben tepkisini biraz sert gösteren bir kadınımdır. Biraz beni kırdılar ve üzdüler sonunda da küstürdüler. Sonra dedim ki, 'kızım sen ne yapıyorsun? Seni halk seviyor, sen onları seviyorsun, işin güzel yapıyorsun, lütfen kendine gel' deyip can dostum Kadir Balık'ın da beni iteklemesiyle ayağa kalktım. Bu zamanlarda doğru insanlara ihtiyaç oluyor. O beni teşvik etti ve şu an çok istediğim bir yerdeyim" dedi.

"Özünü bozmadan yeni bir türkü serisi geliyor"

Televizyondan sonra müziğe de ara verdiğini söyleyen Ertürk, "Zaten 15 tane albüm var. Şimdi de tekli şarkılarımızı çıkartmaya başlayacağız. Şimdi de ünlü aranjör Mustafa Arapoğlu ile birlikte yeni bir parça yapıyoruz. Şimdi de çok güzel bir türlü geliyor. Bir şarkı yaptım ama o da arabesk tarzındaydı. Ancak bu kez her formatta şarkıyı kendi tarzımızı koruyarak devam ettireceğiz. Şimdi, kuşaklardan bahsediyorlar ya, 'onların da desteğini ya da beğenisini almak için tarzınızdan biraz ödün verin' diyorlar ya biz kuşaklara göre tarz mı belirleyeceğiz? Tabi ki onlar arasında da güzel işler yapan var ama kendini rezil edenler de var. Yani çok komik oluyorlar. Senin tipinle yaptığın müzik ve kendini beğendirme çabaların çok absürt oluyor. Hiç örtüşmüyor ve benzeşmiyor. O zaman da komik oluyor. Özünde yaptığın işi de rezil ediyorsun. Arkadaşlara bunu tavsiye etmiyorum ve kendim de bunu yapmayacağım. Ben zaten ilkleri yapan bir sanatçıyım. Bu anlamda da müziğimizle dolu bir altyapı ile geleceğiz. Özümüz yine türkü olacak. Türküden taviz vermek yok. Yapın modernleştirin ama tüm kuşaklar beni dinlesin diye kendinizi komik duruma düşürmeyin. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Doğru iş yaparsan zaten dinlerler. Özünü bozmadan yeni bir türkü serisi geliyor. Güzel işler yapacağız inşallah" diye konuştu. - İSTANBUL

Ünlü türkücü Nur Ertürk yeni tekli parçası için çalışmalara başladı
Ünlü türkücü Nur Ertürk yeni tekli parçası için çalışmalara başladı

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Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü türkücü Nur Ertürk yeni tekli parçası için çalışmalara başladı - Son Dakika


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