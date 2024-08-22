Ünlü Yönetmen Burak Akan'dan Yaza Veda Partisi - Son Dakika
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Ünlü Yönetmen Burak Akan'dan Yaza Veda Partisi

Ünlü Yönetmen Burak Akan\'dan Yaza Veda Partisi

Ünlü yönetmen ve organizatör Burak Akan, Love teknesinde özel bir yaza veda partisi düzenledi. Sanat, medya ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı gece, Plato Car ana sponsorluğunda ve Dropy Detox co-sponsorluğunda gerçekleşti. Geceye DJ Recep Özgen'in performansı damga vururken, birbirinden ünlü sanatçılarda şarkılarıyla eğlenceye katkıda bulundular. Gecenin sonunda ev sahibi Burak Akan, davetlilerine teşekkür etti ve bu tarz davetlerin devam edeceğini belirtti.

22.08.2024 09:33
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Ünlü yönetmen ve organizatör Burak Akan, Love teknesinde özel bir yaza veda partisi düzenledi.

Plato Car ana sponsorluğunda ve Dropy Detox Co sponsorluğunda yapılan geceye sanat, medya ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldı.

Ünlü Yönetmen Burak Akan'dan Yaza Veda Partisi

Partiye Murat Serezli, Orhan Kılıç, Dr. Ender Saraç, Kahraman Sivri, Soner Türker, Pelin Suade, Fatih Hakan Avşar, Nilay Dorsa, Dora Ercan, Duygu Ünalan, Güvenç Kurtar, Eli Türkoğlu, Kambiz Babaei, Serap Ateş, Neşe Aslanca, Gülden Dudarık, Beyzanur Mete, Fethi Demirkol ve Muammer Kapucuoğlu gibi isimler davetliler arasındaydı.

Ünlü Yönetmen Burak Akan'dan Yaza Veda Partisi

DJ Recep Özgen'in muhteşem performansı ile başlayan gecede Eli Türkoğlu, Nilay Dorsa, Pelin Suade, Duygu Ünalan ve Dora Ercan da şarkılarıyla gece renk kattılar.

Ünlü Yönetmen Burak Akan'dan Yaza Veda Partisi

Gecenin sonundan ev sahibi Burak Akan, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Gelen tüm misafirlerime teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece oldu. Bu tarz davetlerim her zaman devam edecek." dedi.

Ünlü Yönetmen Burak Akan'dan Yaza Veda Partisi

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Son Dakika Magazin Ünlü Yönetmen Burak Akan'dan Yaza Veda Partisi - Son Dakika

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