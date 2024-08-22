Ünlü Yönetmen Burak Akan\'dan Yaza Veda Partisi

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Ünlü yönetmen ve organizatör Burak Akan, Love teknesinde özel bir yaza veda partisi düzenledi.

Plato Car ana sponsorluğunda ve Dropy Detox Co sponsorluğunda yapılan geceye sanat, medya ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldı.

Partiye Murat Serezli, Orhan Kılıç, Dr. Ender Saraç, Kahraman Sivri, Soner Türker, Pelin Suade, Fatih Hakan Avşar, Nilay Dorsa, Dora Ercan, Duygu Ünalan, Güvenç Kurtar, Eli Türkoğlu, Kambiz Babaei, Serap Ateş, Neşe Aslanca, Gülden Dudarık, Beyzanur Mete, Fethi Demirkol ve Muammer Kapucuoğlu gibi isimler davetliler arasındaydı.

DJ Recep Özgen'in muhteşem performansı ile başlayan gecede Eli Türkoğlu, Nilay Dorsa, Pelin Suade, Duygu Ünalan ve Dora Ercan da şarkılarıyla gece renk kattılar.

Gecenin sonundan ev sahibi Burak Akan, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Gelen tüm misafirlerime teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece oldu. Bu tarz davetlerim her zaman devam edecek." dedi.