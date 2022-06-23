Ünlüler Bu Lansmanda Buluştu - Son Dakika
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Ünlüler Bu Lansmanda Buluştu

23.06.2022 23:21
Ünlüler Bu Lansmanda Buluştu

Türkiye'nin birçok yerinde faaliyet gösteren Başkent inşaat yönetim kurulu başkanı Uğur Vergili, önceki gün Pendik'teki Eye Of İstanbul projesi için birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Lansmana Safiye Soyman, Faik Öztürk, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Özlem Yıldız ve Tanju Çolak gibi isimler katıldı.

Sık sık esmer teniyle dikkat çeken Özlem Yıldız, bu yaz güneşten uzak duracağından bahsederken " Bodrum'da bir ben, bir de Fedon, bana dişi Fedon diyebilirsiniz. Bu yaz bayramda kimse Bodrum'da denize giremezken ben girdim. Bu sıralar beni yanık tenim ile göremeye bilirsiniz. Televizyon programında fazla yanmamam konusunda biraz uyarıldım. Esmer ten biraz parlıyor. Bende 50 faktör güneş kremi kullanıyorum. Bu yaz fazla esmer olamayacağım." dedi.

BAYRAM TATİLİ YURT DIŞINDA

Lansmana şık bir kıyafetleri katılan Özge Ulusoy'a basın mensuplarının "Sizi yaz ayında böyle bir lansman görmek aklımızdan geçmezdi. Tatile çıkmıyorsunuz?" demesi üzerine "Bayrama kadar işlerim var. Sanırım bayramda bir yurt dışı tatili yapmayı planlıyoruz. Hemde sizlere görüntü vermeyelim bikinili, gazeteleri takip ediyorum. Maşallah herkesi çekiyorsunuz." derken sözlerine devam eden Ulusoy, "Pandemi de zaten egeye, güneye gittik. Şimdi işler açıldı. Önce iş" şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının "Bir inşaat projesi lansmanındayız. Sizin yatırımlarınızı gayrimenkule yaptığınızı biliyoruz. Anadolu yakasında da yatırımlarınız varmı? sorusuna "Benim yatırımların daha çok Avrupa yakasında Nişantaşı'nda yapmaya özen gösteriyorum ve iyiki de yapmışım diyorum. Yıllardır çalışıyorum. Kendime hep ilke edindim. 10 birim para kazanıyorsam bunun 4 birimini kendime ayırırım, 6 birimiyle de yatırım yaparım." cevabını verdi.

SEDA'NIN KENDİ LUNAPARKI VAR

Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk'te lansmana renk katan isimlerdendi. 22 yıllık bir evliliğe sahip olan ikiliden Öztürk, sık sık Soyman'a takıldı. "Bu Safiye'nin Bodrum'da evi var. 12 ay açık ve karı koca bir çift çalışıyor. Ankara'da evi var. 12 açık. Orada da karı koca bir çift çalışıyor. İstanbul'daki evde de aynı. Asistanı var. Şoförü var. Gelmiş bana buradan ev al diyor. Bunun yaşadığı hayatı ne Ajda Pekkan yaşıyor, nede Bülent Ersoy, onlar otellerde hayatlarını geçiriyor. " dedi. Habercilerin Seda Sayan ile yakınlığı ile bilinen Faik, Safiye çiftine "Siz 22 yıldır evlisiniz. Seda hanımsa 7 kez nikah masasına oturdu. Bu konu hakkında neler söylersiniz" şekilde sorusuna Öztürk, "Seda bizim canımız. Kendisi Mert biridir. Seda Sayan'ın mutlu bir lunaparkı var. Orada kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor. Parası pulu var. Ekonomik yönden güçlü bir kadın biz kendisini çok seviyoruz. Çağlar'da çok iyi bir insan"

EVLENECEĞİM ADAM VARLIKLI OLMALI

Bir süredir görülmeyen model Ece Gürsel, lansmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aşk hayatı ile uzun süredir gündeme gelmeye Gürsel'e sizi uzun süredir kimseyle görmüyoruz." diyen muhabirlere " Türkiye'nin gündemi Ece ne zaman evleniyor şeklinde bazen konuşuyorlar. Yalnızlık bir tercihtir. Tabiki de hayatımda biri olmasını isteseydim, evlenirdim. Tabikide hayatımda birileri oluyor ama evlilik zor bir müessese. Evlenmem için ciddi derecede aşık olmam lazım. Ölümüne aşık olmam lazım. " derken habercilerin "Karşı cinste aradığınız bir kriter varmı? sorusuna " Ben saygı, sadakat ve evleneceğim kişinin çok kültürlü olmasını ve aynı zamanda çok varlıklı olmasını isterim." dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

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