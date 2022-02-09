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Ünlüler camiasında bir boşanma haberi daha! Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan ayrıldı - Son Dakika

Ünlüler camiasında bir boşanma haberi daha! Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan ayrıldı

09.02.2022 16:38

Şarkıcı Emrah'ın 2014'te dünyaevine girdiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı belirtildi. Şarkıcı Emrah, oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.

Ünlüler dünyasında bir boşanma haberi de Emrah'tan geldi. Magazinkolik'teki bilgiye göre Emrah, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Sibel Erdoğan'dan boşandı.

ÇİFTİN İKİ ÇOCUKLARI VAR

Şarkıcı Emrah'ın Sibel Erdoğan'dan Elyesa ve Eleysa adlı bir kız bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor. Çocuklarına düşkünlüğüyle tanınan Emrah, eski eşinden olan oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle ise yoğun eleştiri alıyor.

ÇOCUKLARINA ŞARKI YAPTI

Diğer yandan Emrah geçtiğimiz günlerde, çocuklarına adadığı bir şarkı bestelediğini ve bu şarkı için klip çektiğini söylemişti.

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Emrah, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlüler camiasında bir boşanma haberi daha! Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan ayrıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlüler camiasında bir boşanma haberi daha! Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan ayrıldı - Son Dakika
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