Usta oyuncu Mehmet Ali Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

Dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Ali Tuncer, bugün Beykoz'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı, sahne ve ekranda bıraktığı izlerle, sevenlerinin duaları eşliğinde defnedildi.

Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Mehmet Ali Tuncer, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Bugün düzenlenen cenaze töreninde ise duygusal anlar yaşandı.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Tuncer, ani bir kriz sonucu yaşamını yitirdi. Sevenlerinin, dostlarının ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreni, Beykoz Paşabahçe Merkez Camii'nde öğle namazının ardından gerçekleşti. Sanatçının naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Akbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SAHNEYE VE EKRANA İZ BIRAKTI

Sanat hayatına tiyatro sahnesinde başlayan Mehmet Ali Tuncer, hem sahnedeki performansları hem de televizyon ekranlarındaki rolleriyle geniş bir kitleye ulaştı. TRT'de yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisindeki rolüyle dikkat çeken oyuncu; "Deli Yürek", "Böyle mi Olacaktı", "Dur Yolcu", "The İmam" ve "Aşkımızda Ölüm Var" gibi yapımlarda da izleyicilerin karşısına çıktı. Özellikle "Çarli İş Başında" adlı dizideki performansıyla çocukların gönlünde taht kuran Tuncer, tiyatroda ise "Sanat Manat'a Karşı" ve "Efendi Hayrettin Süperstar" gibi eserlerde rol aldı.

Mehmet Ali Tuncer, bugün hem sanat dünyasında bıraktığı izler hem de samimi kişiliğiyle anılarla uğurlandı.