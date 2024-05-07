Bir zamanlara damga vuran ve her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Aşk-ı Memnu'da üstlendiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle bilinen Nebahat Çehre rahatsızlandı.
1960 Türkiye Güzeli seçilerek Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve oyunculuğuyla alkış toplayan Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu. Usta oyuncunun geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Çehre'nin kalbine stent takıldığı bilgisi edinildi. Bir gece müşahede altında kalan usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Nebahat Çehre, 2019 yılında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Burada yapılan muayenenin ardından kalbe giden ana damarlardan birinin tamamen tıkandığı anlaşılan ünlü oyuncuya o dönemde de stent takılmıştı.
Son Dakika › Magazin › Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?