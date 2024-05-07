Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı

Geniş Video İzle

Aşk-ı Memnu'da üstlendiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Nebahat Çehre rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncunun kalbine stent takıldı.

07.05.2024 15:34  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir zamanlara damga vuran ve her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Aşk-ı Memnu'da üstlendiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle bilinen Nebahat Çehre rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

1960 Türkiye Güzeli seçilerek Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve oyunculuğuyla alkış toplayan Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu. Usta oyuncunun geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

KALBİNE STENET TAKILDI

Çehre'nin kalbine stent takıldığı bilgisi edinildi. Bir gece müşahede altında kalan usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DAHA ÖNCE DE STENT TAKILMIŞTI

Nebahat Çehre, 2019 yılında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Burada yapılan muayenenin ardından kalbe giden ana damarlardan birinin tamamen tıkandığı anlaşılan ünlü oyuncuya o dönemde de stent takılmıştı.

Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı
Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı

Nebahat Çehre, Aşkı Memnu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
15:54 Yeşil sahalar bunu da gördü Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı Yeşil sahalar bunu da gördü! Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı
15:47 Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33’ncü turda da hiçbir aday seçilemedi Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33'ncü turda da hiçbir aday seçilemedi
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 16:21:38. #1.11#
SON DAKİKA: Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement