Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı

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Tetiğe peş peşe bastı ama o anda hesaba katmadığı bir şey oldu

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Bir zamanlara damga vuran ve her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Aşk-ı Memnu'da üstlendiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle bilinen Nebahat Çehre rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

1960 Türkiye Güzeli seçilerek Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve oyunculuğuyla alkış toplayan Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu. Usta oyuncunun geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

KALBİNE STENET TAKILDI

Çehre'nin kalbine stent takıldığı bilgisi edinildi. Bir gece müşahede altında kalan usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DAHA ÖNCE DE STENT TAKILMIŞTI

Nebahat Çehre, 2019 yılında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Burada yapılan muayenenin ardından kalbe giden ana damarlardan birinin tamamen tıkandığı anlaşılan ünlü oyuncuya o dönemde de stent takılmıştı.