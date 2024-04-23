Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı

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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Nihal Menzil oldu. Zorlu bir çocukluk geçirdiğinden bahseden oyuncu, yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

"BABAM BENİ DUVARA FIRLATTI, KOMALIK OLDUM"

Bir asker kızı olduğunu ve çok zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Menzil, "Ben mutlu bir çocukluk yaşadığımı zannediyordum. 7 yaşına kadar babaannemin yanında kaldım. Babam okul çağım geldiğinde beni yanına aldığında üvey annemi öz annem zannediyordum. Annemin üvey olduğunu 5. sınıfta burs formunu doldururken öğrendim. Annemin adını yazdığımda bana doğru olmadığını söylediler. Okul müdürü de 'Annenin 2 adı var herhalde' dedi. Ben de eve gidip anneme senin 2. adını öğrendim deyince çok bozuldu ve babama söyledi. Annemim adıyla ona hitap ettiğim için bana kızmış, babam da gelip beni dövdü. Babam beni duvara fırlattığı için 2 gün komaya girdim" dedi.

"BABAM BENİ HİÇ SEVMEDİ, MEZARINI BİLMİYORUM"

Yaşadıklarını anlatırken sesi titreyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Babamın 2. evliliğinden dünyaya gelen kardeşim çok seviliyordu, ben ise dayak yiyordum. Ben daha önce babamın bana yaptıklarını anlattım diye kardeşim benimle konuşmuyor. Babama çok kırgın olduğum için yattığı mezarı bilmiyorum sadece semt olarak biliyorum. Babam beni hiç sevmedi. Kız çocuklarını babaları çok sevsin. Bir kız çocuğun babası tarafından takdir edilmesi çok önemli, ben hiç edilmedi. Ben babamı gördüğümde süt dökmüş kedi olurdum. Onunla ilişkim sadece bağırma ve dayaktı."

"ANNEM BENİM YERİNE KOCASINI TERCİH ETTİ"

"Yatılı bir liseye başlamıştım ama kadın beni hafta sonu bile görmek istemediği için beni evlendirdiler. Annem benim düğünüme gelmiş ama babam içeri aldırmamış. Eşim sayesinde annemi bulup tanıdığım için babam beni evlatlıktan reddetti. Annemi görünce hiçbir şey hissetmedim. Annemle sonrasında bir anne ve kız olamadık. Annemi babamdan sonra evlendirmişler. Eşimin vefatından sonra annemin yanına gittim. Bir gece annem, kocasından dayak yerken ben de adama saldırdım. Ben sabah işe gidince adam, anneme 'Ya kızın ya ben' demiş. Annem de kocasını tercih etmiş. Ben de bir süre anneannemde kaldım. Ne babama ne de anneme sığabildim. Yaşadıklarımın detayları bilsen kafanı duvarlara vurursun."