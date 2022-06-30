Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu

Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılacak olan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

BABASININ TABUTUNA DOKUNUP AĞLADI

Arkın'ın sevenlerinin akın ettiği tören alanında Nuri Alço, Ediz Hun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi ünlü isimler de görüntülendi. Babasının Atatürk Kültür Merkezi sahnesine sarılı tabutunun başına giden Kaan Cüreklibatır, gözyaşlarına hakim olamadı.