Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu

30.06.2022 10:40
Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu

Önceki gece solunum cihazına bağlandığı yatağından düşerek hayatını kaybeden 85 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor. Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek olan oyuncunun oğlu Kaan Cüreklibatır, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılacak olan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

BABASININ TABUTUNA DOKUNUP AĞLADI

Arkın'ın sevenlerinin akın ettiği tören alanında Nuri Alço, Ediz Hun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi ünlü isimler de görüntülendi. Babasının Atatürk Kültür Merkezi sahnesine sarılı tabutunun başına giden Kaan Cüreklibatır, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Cüneyt Arkın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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