Uyuşturucu satıcısı, Yansı Dilan Özçolpan'ın evine giderken yakalandı! Adını O Ses Türkiye ile duyurmuştu - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcısı, Yansı Dilan Özçolpan'ın evine giderken yakalandı! Adını O Ses Türkiye ile duyurmuştu

13.04.2022 21:20

2017 yılında yarıştığı O Ses Türkiye programıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen bir şahsın, Özçolpan'ın evine giderken yakalandığı öne sürüldü.

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını geniş kesimlere duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan hakkında ortaya atılan iddia, sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen bir şahsın, Özçolpan'ın evine giderken yakalandığı öne sürüldü.

"HER ŞEY YANLIŞ ANLAŞILMADAN İBARETTİR"

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şarkıcı, 'Ben olayın yaşandığı anlarda sahnede şarkı söylüyordum. Her şey tamamen yanlış anlaşılmadan ibarettir' diyerek uyuşturucu madde kullanmadığını ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık, uyuşturucu madde temin etmek suçundan şarkıcı hakkında soruşturma başlattı.

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O Ses Türkiye, Uyuşturucu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uyuşturucu satıcısı, Yansı Dilan Özçolpan'ın evine giderken yakalandı! Adını O Ses Türkiye ile duyurmuştu - Son Dakika


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