Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi - Son Dakika
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi

09.04.2026 17:14
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu (Norm Ender) ve Enes Güler'in de yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışma yürüttü. 

Soruşturma çerçevesinde, şüpheliler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ile temin etmek' suçlarından işlem başlatıldı. Aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu (Norm Ender) ve Enes Güler'in de yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

ADLİ TIP'A GETİRİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler saç, kan ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildiler. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
