Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama

27.03.2026 14:35
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Didem Soydan açıklama yaptı. Soydan, "Biz adam öldürmediğimiz için bir korkumuz yok ya da gayrimeşru bir hayat yaşamadığımız için de bir korkumuz yok. Kafamız da rahat, kalbimiz de rahat. Bir sorun yok" dedi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan manken Didem Soydan, ilk kez konuştu. 

Soydan, suçlamalarla ilgili herhangi bir endişe taşımadığını belirterek, “Biz adam öldürmediğimiz için bir korkumuz yok ya da gayrimeşru bir hayat yaşamadığımız için de bir korkumuz yok. Saklayacak bir şeyimiz olmadığından… Kafamız da rahat, kalbimiz de rahat. Bir sorun yok. Test sonuçlarını ben beklemiyorum, siz bekliyorsunuz.” dedi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Didem Soydan, aralarında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın da bulunduğu 14 kişiyle birlikte uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Soydan, emniyette verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma kapsamında dört kişi tutuklanırken, Soydan serbest bırakıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Tasma takmaya çalışan hükümete cevabını vermiş :) 0 1 Yanıtla
  • Eko Set Eko Set:
    Bu kim ? Herşeyi haber yapmaya çalışmayın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
