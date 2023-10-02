Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak - Son Dakika

Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak

Son Güncelleme: 02.10.2023 11:09

Yıllar önce açtığı bir canlı yayında uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşine kavuşan Dilan Polat, "Allah kardeşimin gözyaşlarını ve çektiğim acının hesabını merhametsiz kullarından soracak" dedi.

Günlerdir eşi Engin Polat ile kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, bir canlı yayında uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Sıla Doğu'ya kavuşan Dilan Polat, yaptığı paylaşımda "Allah merhametsiz kullarından hesap soracak" ifadelerini kullandı.

"SILA'NIN 1 GÜNDE ÜZERİNE SİNEN KOKUYU ASLA UNUTMAM"

Instagram hesabından kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun birbirine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Dilan Polat, "Kimsenin olmasa Can'ın gözyaşlarının hesabını Allah soracak. Kimsenin olmazsa onun yaşadığı korkunun hesabını Allah soracak. Kimsenin olmasa benim çektiğim acının, onu o halde gördüğüm anlarda çektiğim sancının hesabını Allah soracak elbet. Duşa soktum yıkadım her yerini. Üzerine sinen o 1 gündeki kokuyu asla unutmam hiçbir şeyi unutmam. Allah soracak, elbet soracak. Merhametsiz olan kullarına soracak" notunu yazdı.

Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak

NE OLDU?

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kokain içtiği itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sıla Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak
Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak
Can Doğu ve Sıla Doğu
Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Allah, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak - Son Dakika


Son Dakika
10:51 Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak
10:34 Aşı propagandası yürütenlere Bakan Koca'dan rest: Boyun eğmedik, eğmeyeceğiz
10:36 İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti
10:29 Oto gaza zam geliyor! Fiyat 18 lirayı aşacak
10:18 Aston Villa'nın kadın takımı ''Tüm hatlarımız belli'' dedikleri formayla maça çıktı
10:18 İstanbul'da bir grup genç, küçük çocuğa alkol içirip eğlendi
10:05 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran kişi, yarışmadan çekildi
10:08 İstanbul'un göbeğinde dehşet! Çivili sopalarla saldırıp kafalarında şişe kırdılar
10:04 Biri mezara diğeri hapse! İki sevgilinin şakalaşması ölümle noktalandı
09:55 Son Dakika: MİT'in Suriye'ye düzenlediği operasyonda 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı PKK'lı terörist Müzdelif Taşkın öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 11:10:14. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement