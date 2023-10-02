Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak

Günlerdir eşi Engin Polat ile kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, bir canlı yayında uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Sıla Doğu'ya kavuşan Dilan Polat, yaptığı paylaşımda "Allah merhametsiz kullarından hesap soracak" ifadelerini kullandı.

"SILA'NIN 1 GÜNDE ÜZERİNE SİNEN KOKUYU ASLA UNUTMAM"

Instagram hesabından kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun birbirine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Dilan Polat, "Kimsenin olmasa Can'ın gözyaşlarının hesabını Allah soracak. Kimsenin olmazsa onun yaşadığı korkunun hesabını Allah soracak. Kimsenin olmasa benim çektiğim acının, onu o halde gördüğüm anlarda çektiğim sancının hesabını Allah soracak elbet. Duşa soktum yıkadım her yerini. Üzerine sinen o 1 gündeki kokuyu asla unutmam hiçbir şeyi unutmam. Allah soracak, elbet soracak. Merhametsiz olan kullarına soracak" notunu yazdı.

NE OLDU?

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kokain içtiği itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sıla Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.