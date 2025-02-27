Uzak Şehir\'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

Magazin

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

Futbolda yeni dönem! VAR ve Ofsayt kuralı değişiyor

Son dönemin en sevilen dizileri arasında yer alan Uzak Şehir'de şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Usta oyuncu Mahmut Cevher, diziye veda etti.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ekrana gelen her bölümüyle gündemde yerini alıyor. Gelişmelerin izleyici tarafından merakla beklendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEYİRCİYİ ÜZEN AYRILIK

Sevilen dizide son olarak üzen bir ayrılık yaşandı. Diziye Kaya Albora'nın vurduğu Sedat Nalhanoğlu'nun babası olarak dahil olan usta oyuncu Mahmut Cevher, son sahnesini çekti.

Ekibe 17. bölümde veda eden oyuncunun vedasını Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından paylaştı. Cevher'in duygusal vedası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.