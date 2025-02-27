Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti - Son Dakika
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Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Diziye Sedat Nalhanoğlu'nun babası rolüyle dahil olan usta oyuncu Mahmut Cehver, 17. bölümde ekibe veda etti. Cevher'in vedası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

27.02.2025 10:32  Güncelleme: 10:38
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Son dönemin en sevilen dizileri arasında yer alan Uzak Şehir'de şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Usta oyuncu Mahmut Cevher, diziye veda etti.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ekrana gelen her bölümüyle gündemde yerini alıyor. Gelişmelerin izleyici tarafından merakla beklendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEYİRCİYİ ÜZEN AYRILIK

Sevilen dizide son olarak üzen bir ayrılık yaşandı. Diziye Kaya Albora'nın vurduğu Sedat Nalhanoğlu'nun babası olarak dahil olan usta oyuncu Mahmut Cevher, son sahnesini çekti.

Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

Ekibe 17. bölümde veda eden oyuncunun vedasını Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından paylaştı. Cevher'in duygusal vedası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Uzak Şehir\'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

Uzak Şehir, Televizyon, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • monşer null:
    üzüldüm bilemezsiniz 1 1 Yanıtla
  • Nilgün Aktaş:
    zaten 5 bolum olarak katildi 2 0 Yanıtla
  • Efe Mutlucan:
    Çok üzüldüm reytingler düşer artık. Haftaya final bölümünü çekerler sdfdfhkgkg 0 0 Yanıtla
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