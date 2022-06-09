Uzun Süredir Paylaşım Yapmıyordu! Havuz Pozlarıyla Dönüş Yaptı - Son Dakika
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Uzun Süredir Paylaşım Yapmıyordu! Havuz Pozlarıyla Dönüş Yaptı

09.06.2022 00:12
Uzun Süredir Paylaşım Yapmıyordu! Havuz Pozlarıyla Dönüş Yaptı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tatil yaptığı İspanya'da havuzun içinde minik bikinisiyle pozunu paylaştı. Loughnan'ın bir takipçisi 'kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf' yorumunu yaptı.

İrlandalı model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019'da sonlandırmıştı.

Ortaç ile yaptığı evlilikle ülkemizde adını geniş kitlelere duyuran Chloe Loughnan, boşanmanın ardından yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Chloe Loughnan, havuzun içinden bikinili poz verdi.

Loughnan'ın bir takipçisi 'kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf' yorumunu yaptı. Instagram takipçilerinin çoğu Türkiye'den olan Chloe'nin Serdar Ortaç ile evliyken 500 bin takipçisi vardı. Şimdi ise takipçi sayısının 170 bine gerilediği görüldü.

Uzun Süredir Paylaşım Yapmıyordu! Havuz Pozlarıyla Dönüş Yaptı
Uzun Süredir Paylaşım Yapmıyordu! Havuz Pozlarıyla Dönüş Yaptı
Uzun Süredir Paylaşım Yapmıyordu! Havuz Pozlarıyla Dönüş Yaptı
Uzun Süredir Paylaşım Yapmıyordu! Havuz Pozlarıyla Dönüş Yaptı

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Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzun Süredir Paylaşım Yapmıyordu! Havuz Pozlarıyla Dönüş Yaptı - Son Dakika

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