Sezen'in Rüyada Hediye Ettiği Şarkıyla Bir Numara Oldu! - Son Dakika
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Sezen'in Rüyada Hediye Ettiği Şarkıyla Bir Numara Oldu!

05.09.2022 19:59
Sezen'in Rüyada Hediye Ettiği Şarkıyla Bir Numara Oldu!

Uzun yıllardır sahnelerde orkestra solistliği yapan Hediye Biliç, ilk single çalışması olan ve Sezen Aksu'nun hit şarkısı "Belalım"ı yeni yorumuyla seslendirerek müzik dünyasında yerini aldı. Sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Yıldırım Fatma Sezen ve Zülfü Livaneli'ye ait olan "Belalım" isimli şarkıyı yeniden yorumlayan Hediye Biliç bu şarkıyla dijital müzik dünyasının en çok dinlenen ismi oldu.

DMC müzik etiketiyle satışa sunulan single çalışmasının kısa sürede bu kadar çok ilgi görmesinin sırrının Sezen Aksu olduğunu söyleyen Hediye Biliç "ilk çalışmam için onlarca şarkı geldi, hepsini tek tek stüdyoda demo olarak çalıştık. Ancak bir gece rüyamda Sezen Aksu'yu gördüm. Bana 'Kendini yorma senin kısmetin bende, al bu şarkıyı oku' diye elime bir kağıt sıkıştırdı. Kağıdı açtığımda 'Gün doğmamış ormanlarda yittiğim sensin' yazıyordu. Uyanır uyanmaz bu sözleri yazıp baktığımda sözlerin Sezen Aksu hit şarkısı Belalım olduğunu gördüm. Aranjör arkadaşıma bu şarkıyı okuyacağımı diğerler şarkıları okumaktan vazgeçtiğimi söyledim" dedi.

Gördüğü rüyanın kendisine şans getirdiğini şarkıyı okuduktan sonra hayatında birçok şeyin değişmeye başladığını söyleyen Hediye Biliç "İnsan hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmemeli. Rüyalar gerçekten yol gösterici ve bu bir tesadüf değil. Gördüğüm rüyanın bana bir hediye olduğuna inanıyorum" söyledi. "Belalım" şarkısı ile dijital müzik dünyasında büyük ilgi gören Hediye Biliç, şimdi sosyal medyada en çok dinlenen kadın sanatçı olmanın keyfini sürüyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Sezen Aksu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sezen'in Rüyada Hediye Ettiği Şarkıyla Bir Numara Oldu! - Son Dakika

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