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Van'da Sevgililer Günü'nde çiftler eğlendi - Son Dakika

Van'da Sevgililer Günü'nde çiftler eğlendi

14.02.2022 22:54
Van'da Sevgililer Günü'nde çiftler eğlendi

Van'da çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bir otelin düzenlediği gecede kutladı.

Van'da çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bir otelin düzenlediği gecede kutladı.

The Conforium Van Hotel'in 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği gecede Emine Arancak ve orkestrasının seslendirdiği şarkılarla hüzünlenen sevgililer, hareketli şarkılarla da eğlenmenin tadına vardı. Otelin Satış ve Pazarlama Müdürü Ayla Yüregen, ilk Sevgililer Günü etkinliğini kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, "Yine çok güzel ve çok özel bir gecede misafirlerimizle birlikteyiz. Otel olarak gerçekleştirdiğimiz ilk Sevgililer Günü organizasyonu. Bütün sevenlerin, bütün çiftlerin sevgililer günlerini kutluyorum. Güzel bir gece yaşamalarını diliyoruz. Herkese muhabbet, aşk, sevgi dolu günler diliyoruz" dedi.

Seven insan için her günün 14 Şubat olduğunu belirten Murat Çobaç isimli vatandaş ise, "Seven insan için her gün 14 Şubat'tır. Ben eşimi çok seviyorum, her çiftin de eşini sevmesini istiyorum" derken, 10 yıldır evli olduklarını belirten eşi Ayşe Çobaç da, "Çiftler için her gün Sevgililer Günü'dür. Çiftler, bugünlerin kıymetini bilerek hayatlarında sevgi ve saygıyla bir ömür götürsünler. Sadece bir güne has olmamalı. Yaklaşık 10 yıldır evliyiz ama ilk günkü gibiyiz" diye konuştu.

Giresun'dan Van'a gelen Erman Hoşnut isimli vatandaş da 30 yıldır evli olduğunu dile getirerek, "30 senelik bir aşk bu. Sevgi çok şey ifade ediyor. Sevgi öyle bir şey ki, insanın içinden gelmesi gerekiyor. Sevgi bir şarkıdır, cesarettir, aşktır. 30'uncu Sevgililer Günü'nü Van'da kutlamamız çok güzel oldu" dedi.

Eşi Asuman Hoşnut da, "Her sene olmasa da arada bir kutluyoruz. Herkes mutlu olsun" diye konuştu. - VAN

Van'da Sevgililer Günü'nde çiftler eğlendi
Van'da Sevgililer Günü'nde çiftler eğlendi
Van'da Sevgililer Günü'nde çiftler eğlendi
Van'da Sevgililer Günü'nde çiftler eğlendi
Van'da Sevgililer Günü'nde çiftler eğlendi

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Sevgililer Günü, Van, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Van'da Sevgililer Günü'nde çiftler eğlendi - Son Dakika Magazin


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