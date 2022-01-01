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Van'da yeni yıl coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Van'da yeni yıl coşkuyla kutlandı

01.01.2022 02:40
Van'da yeni yıl coşkuyla kutlandı

Yeni yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da coşkuyla kutlandı.

Yeni yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da coşkuyla kutlandı.

Van'da yeni yıl farklı mekanlarda coşkuyla kutlandı. Kimi vatandaş yeni yıla kafelerde girerken, kimi vatandaş ise 5 yıldızlı otelleri tercih etti. Cevahir Kafe Restoranda vatandaşlar yerel sanatçılarla yeni yılı karşılarken, Luxury Balkon Kafe'de ise sahneye çıkan ünlü sanatçı Uygar Doğanay, şarkılarıyla duygulu anlar yaşattı.

Kentin otellerinde düzenlenen yılbaşı gecesi programında da vatandaşlar, gönüllerince eğlendiler. Seslendirilen türkülerle kimi zaman duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, hareketli şarkılarla göbek atıp, halay çektiler.

Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl daha sakin bir yeni yıl kutlaması düzenlediklerini ifade ederken, DoubleTree By Hilton Van Hotel Genel Müdürü Mustafa Bülent Polater'de 2022 yılının Van'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Şahmaran Resort Otel Van Genel Müdürü Recep Sulhan da yeni yılın Van ve Türkiye'ye huzur getirmesi dileklerinde bulunurken, The Konforıum Van Hotel Satış Pazarlama Müdür Ayla Yüregen ise "misafirlerimize güzel bir gece yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konforıum ailesi olarak 2022 yılında tüm Van halkına bol şans, huzur ve mutluluk diliyoruz" dedi.

Yeni yıl kutlamalarında gönüllerince eğlenen vatandaşlar da yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerinde bulundu. - VAN

Van'da yeni yıl coşkuyla kutlandı
Van'da yeni yıl coşkuyla kutlandı
Van'da yeni yıl coşkuyla kutlandı

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Uygar Doğanay, Yeni Yıl, Türkiye, Van, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Van'da yeni yıl coşkuyla kutlandı - Son Dakika Magazin


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