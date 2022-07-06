Vefalı Ajda! İlham Gencer'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vefalı Ajda! İlham Gencer'i Hastanede Ziyaret Etti

06.07.2022 21:00
Vefalı Ajda! İlham Gencer'i Hastanede Ziyaret Etti

Ajda Pekkan 'Hocam' dediği 99 yaşındaki müzisyen İlham Gencer'i tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde ziyaret etti.

Vefalı olduğu gösteren Ajda Pekkan'ın vücut direnci düştüğü için hastanede tedavi gören İlham Gencer'i sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.

99 yaşındaki yaşayan çınar İlham Gencer geçtiğimiz ramazan ayında oruç tutmuş ve ilerleyen yaşının orucu kaldıramaması sonucu rahatsızlanmıştı.

30 Ağustos'ta 100 yaşına basacak

Yaşayan ve ebediyete intikal eden birçok sanatçı ve şarkıcı ile çalışmalar yapan cumhuriyet ile yaşıt Bozkurt İlham Gencer 30 ağustos tarihinde 100 yaşına basacak.

Çok arzu ettiği Devlet sanatçılığı unvanını alamayan İlham Gencer'in tek dileğinin 100 yaşını görmek olduğu biliniyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Vefalı Ajda! İlham Gencer'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vefalı Ajda! İlham Gencer'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika
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