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Velayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş - Son Dakika

Velayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş

25.12.2021 11:05
Velayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş

Özcan Deniz, çocuğunun velayetini almak için Feyza Aktan'a açtığı davayı kaybetti. Deniz'in dün görülen duruşmaya girmeden önce adliye koridorunda dua ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren velayet davasının İstanbul 17. Aile Mahkemesindeki karar duruşmasına Feyza Aktan, Özcan Deniz ve tarafların avukatları katıldı. Özcan Deniz duruşmaya, ağabeyi Ercan Deniz ile gelirken, gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

DURUŞMA ÖNCESİ DUA ETTİ

Çocuğunun velayetini almak için çaba gösteren Özcan Deniz'in duruşma başlamadan önce adliye koridorunda beklerken dua ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan Deniz'in duruşmaya koruma ile gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Velayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

İstanbul 17. Aile Mahkemesi, çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan'da kalmasına karar verdi. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasını karara bağladı.

ÖZCAN DENİZ: OĞLUMUN ÜSTÜNDEKİ HAKLARIM DÜZENLENDİ

Duruşma sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına ayaküstü açıklama yapan Özcan Deniz, "Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlumun üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi. Oğlumun velayetiyle ilgili verilen kararı hala okumadım, anlayamadım. İçeride çok kısa bir konuşma oldu. Okuyunca daha net anlayacağım. Ne karar verildiğiyle ilgili hala net bir bilgim yok" dedi.

Velayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş

FEYZA AKTAN: BİTTİĞİNE İNANMIYORUM

Feyza Aktan ise duruşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir buçuk yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hala da kararın farkında değilim, gerçekten bittiğine inanamıyorum. Derin bir nefes almaya ihtiyacım var, o yüzden çok teşekkür ederim."

Velayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
Velayet davasına koruma ordusuyla gelen Özcan Deniz'den ilk açıklama: Oğlumun üstündeki haklarım arttı Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar! 3 yaşındaki oğullarının velayeti anneye verildi
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Feyza Aktan, Özcan Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Velayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Velayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş - Son Dakika
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