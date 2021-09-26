Medcezir ve Elveda Vatanım gibi yapımlarda rol alarak sevenlerinin gönlünde taht kuran Miray Daner, son dönemde verdiği kilolar nedeniyle çok konuşulmuş ve "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumlarına maruz kalmıştı.
Hürriyet'ten Hakan Gence'ye açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki genç oyuncu, son zamanlardaki fiziksel değişimini hakkında konuşarak 10 kiloya yakın kilo verdiğini ve pandemide sağlıklı beslenmeye başladığını ifade etti. Ayrıca "Sonra baktım vakit geçmiyor, evdeki planlamama sporu da ekledim. Keyifli ve kendimi zorlamadan geçirdiğim bir süreç oldu" açıklamasında bulundu.
Kendisine yöneltilen estetik iddiaları hakkında da konuşan Daner, hiç estetiğinin olmadığını ifade ederek "Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir" dedi.
Son Dakika › Magazin › Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti - Son Dakika Magazin