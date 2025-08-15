Victoria Beckham\'ın fotoğraflarına \'Acısını gizliyor\' yorumu

Beckham ailesinde yaşandığı öne sürülen gerginlik büyüyor. İddiaya göre Victoria Beckham, oğlu Brooklyn'in ailesinden uzak durması nedeniyle üzgün olsa da, durumu atlatmak için kendince bir yöntem geliştiriyor.

Brooklyn Beckham ile eşi Nicola Peltz'in Amerika'da ikinci bir düğün yapmasına Beckham ailesinden hiç kimse davet edilmedi. Bu dönemde Victoria, sosyal medyada tatil fotoğraflarını paylaştı. Klinik psikolog Dr. Sona Kaur ise bu karelerdeki gülümseme ve beden diline bakarak, "Mutlu görünse de bu, gerçek duygularını yansıtmayabilir. Yaşananlardan kendini korumaya ve acıdan uzak durmaya çalışıyor olabilir" yorumunu yaptı.