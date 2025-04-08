Volkan Konak'ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım - Son Dakika
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Volkan Konak'ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım

Volkan Konak\'ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım

Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın eşinden duygu dolu bir paylaşım geldi. Selam Konak "Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi, Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye" dedi.

08.04.2025 08:02
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Kuzeyin Oğlu olarak tanınan Volkan Konak KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaştı ve hayatını kaybetti. 58 yaşında aramızdan ayrılan Karadeniz müziğinin usta isimlerinden Volkan Konak'ın acı haberi sanat camiasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye soktu.

KONAK AİLESİNDEN İLK MESAJ

Vefatının ardından Konak'ın ailesi, kendilerine verilen destek için bir teşekkür mesajı yayımladı. Konak'ın resmi sosyal medya hesabından eşi Selma ile çocukları Şimal, Volkan ve Derin Konak adına yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle... Selma - Şimal - Volkan - Derin Konak"

"BEN DE SENSİZ EKSİK KALDIM"

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken 35 yıllık eşi Selma Konak'tan günler sonra yürek burkan bir paylaşım geldi. Selma Konak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin oğlunu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. 'Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye.' Öyle bağlıydık birbirimize ki her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor. Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan'ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyormuş ayrılıklar. Ardında hoş çakal yarım kalmış vedasız yalnızlıklar... Yeniden kavuşacağımız güne dek"

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Son Dakika Magazin Volkan Konak'ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Abuzer Kadayıf:
    Gündeme bak 9 17 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Vay arkadaş 8 10 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Sizler gibi kadayıf olmuş beyinlerden karşı taraftaki insanların neler yaşadığı hissettiği konusunda empati kurmanızı beklemek hayalcilik olurdu zaten. 10 2 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    ben hiç üzülmedim 1 3 Yanıtla
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