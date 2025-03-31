Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika
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Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı

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KKTC'de konser verdiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın yıllar önce açıkladığı vasiyeti yeniden gündem oldu. Konak "Ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne" ifadelerini kullanmıştı.

31.03.2025 07:39
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki programı sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının ölüm haberiyle ilgili KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Volkan Konak yıllar önce bir konser sırasında vasiyetini açıklamıştı. Toprağa gömülmek istemeyen isteyen sanatçı bedeninin yakılarak küllerinin Trabzon'a savrulmasını istemişti.

"NE OLUR BEN ÖLÜNCE GÖMMESİNLER BENİ TOPRAĞA"

Sanatçı, vasiyetini şu sözlerle açıkladı; "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne."

TOPRAKLARINA BAĞLILIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Konak'ın bu sözleri, sanatçının Karadeniz'e ve doğup büyüdüğü topraklara olan derin bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı da bu duygusal isteğe destek mesajları paylaştı.

AİLESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Volkan Konak 30 Mart gecesinde Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sanatçının bu vasiyetine nasıl yaklaşılacağı merak konusu oldu.

Volkan Konak\'ın vasiyeti ortaya çıktı

Kültür Sanat, Volkan Konak, Kalp Krizi, Karadeniz, Trabzon, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Oooo:
    Yakın gitsin Başka vasiyeti olarak Hinduizm ritüeli varsa onlarıda uygulayın. Camiye sokmayın 52 8 Yanıtla
  • M M:
    Tam bir hintli 35 5 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    bide bu yakma işi çıktı ha. 28 4 Yanıtla
  • Murat:
    buna çok şey diyecem ,,,ama linç yiyecem , Allah yinede rahmetiyle muamele eylesin,,amin 17 11 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    ateist ti 7 1 Yanıtla
  • kdr gsm:
    İnancına göre haşrolsun. 5 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    kimse bilmeden yorum yapmasın. kendisini iyi tanırım. oturmuşluğum var. eski meclis başkan vekili Ayşenur bahçekapılı vede Emre Belözoğlu’nun akrabasıdır. inançsız ateist idi kendisi 0 0 Yanıtla
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