Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü - Son Dakika
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Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü

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Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüştü. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'den ayrılan Nara'nın, L-Gante ile öpüştüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin samimi görüntüleri yorum yağmuruna tutuldu.

05.11.2024 07:22  Güncelleme: 07:46
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, hızla yeni aşka yelken açtı. Rapçi L-Gante ile önceki gün sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Nara'nın telefonundan yaptığı son canlı yayın yine çok konuşuldu.

Nara, L-Gante ile canlı yayın esnasında oldukça samimi görüntüler verdi. İkilinin öpüştüğü anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. L-Gante ve Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı. Kullanıcılardan Nara'ya "Ayıp ettin yenge" yorumları gelirken, L-Gante'ye de Icardi'nin fotoğrafları gönderildi.

TEK HAMLEDE SİLİP ATTI

Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkarmıştı. Icardi sadece bununla da yetinmeyip üzerine barışmalarını ilan eden fotoğrafları da silmişti. Buna karşın Nara ise iki kızının babasını sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.

Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü

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Son Dakika Magazin Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Türk Ak:
    Türkiye çok boş ülke olmaya başladı artık iyice sıkıldım Yücel sarımollaoğlu 22 1 Yanıtla
  • Mustafa Tasdemir:
    Bu kalt...k icardiye garanti büyü yapmıştır. adam her seferinde bu asifteye geri dönüyor 12 1 Yanıtla
  • Umut Bingöl:
    Hayırlı olsun efenim ?? 3 4 Yanıtla
  • Hakan Öncü:
    İkisi de ilişki konusunda sağlam papuc değil zaten. icardi takım arkadaşının karısına iş koyuyor. Arjantin en nefret edilen futbolcusu oluyor. milli takıma bile almıyorlar bu yüzden. Kadın da güzel değil. 5 çocuk doğurmuş. icardi istese 10 katı güzel kizlar bulur. 5 1 Yanıtla
  • Behzat:
    yakışir wandaya. 5 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bu kadının derdi erkek deil.sürekli gündemde durayım..yarın bunu şutlar başkasını bulur 3 1 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    böyle haberlere yapılan yorumları siliyorsun akp ve Suriyeli Iraklı mültecileri eleştirince niye siliyorsun haberci 3 0 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Bunu gs izlesin Türkiye değil cincon izlesin 2 1 Yanıtla
  • Dracarys null:
    İcardi taraftara üçlü Wanda herkese osbir çektiriyor 2 0 Yanıtla
  • Deniz:
    Tek bir sorum var sadece bitane. BIZENE MILLETIN HAYATINDAN BANANEE 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü - Son Dakika
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