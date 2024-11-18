Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü - Son Dakika
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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü

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Mauro Icardi'nin eski sevgilisi Wanda Nara, yeni sevgilisi L-Gante ile bir konserde sahneye çıkarak öpüştü. Bu anlar kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.

18.11.2024 09:33
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Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'ye konser verdiği sırada sürpriz yaparak sahneye çıktı. İkilinin dudak dudağa anları çok konuşuldu.

SAHNEDE ÖPÜŞTÜLER

Geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayın sırasında L-Gante ile dudak dudağa görüntüler veren Wanda Nara, bu sefer sevgilisinin sahnesine gitti.

Şarkı söyleyen L- Gante bir anda arkadan Wanda Nara'yı getirdi. Sevgilisinin şarkısına eşlik eden Nara, aynı zamanda L-Gante'yi öpücüklere boğdu. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Wanda Nara\'dan Mauro Icardi\'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü

Mauro Icardi, Wanda Nara, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Özgür Çelik:
    Bu kadının ülkemizde karşılığı yok. Ben bu derecesini görmedim. tüm Kars imalata girse böyle bir kaşar üretemez. 69 2 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    bizene kardeşim. 25 1 Yanıtla
  • ferhat:
    bu da OE hasanh.beyin annnn nesiiii gibi, kasar olmuş herkes pommmpp ppaaaalıyooor :D:D:D:D 25 0 Yanıtla
  • Alucralı:
    Baska isiniz yokmu sizin 17 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Boynuz saray))) 2 15 Yanıtla
  • Murat YILDIZ:
    Haberi okumadım, başlığı görünce yazmak istedim. Sn. SonDakika yetkilileri ; şeyini çıkardınız artık. Bu insanların nesini hergun 2-3 farklı şekilde haber yapıyorsunuz. Bu kadar haberi asgari ucerli , emekli, çalışan kısaca vatandaş için yapsanız. Herkesin derdi olan şeylerden bahsedilen bir sayfa olsanız 15 0 Yanıtla
  • Mustafa GÜRBÜZ:
    Memleket meselesi oldu 12 0 Yanıtla
  • Sahin Agic:
    Bunun haber olcak neyi var yaziyorsunuz 12 0 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    ulan adam sizin kadar dert yapmıyordur. Sanki icardinin yerine sizin boynuzlarınız çıkıyor. sanane banane ona ne? 9 0 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Bu kahVe' nin haberleri sıktı artık.. 8 0 Yanıtla
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