Wanda Nara\'dan Mauro Icardi\'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü

Murat YILDIZ:

Haberi okumadım, başlığı görünce yazmak istedim. Sn. SonDakika yetkilileri ; şeyini çıkardınız artık. Bu insanların nesini hergun 2-3 farklı şekilde haber yapıyorsunuz. Bu kadar haberi asgari ucerli , emekli, çalışan kısaca vatandaş için yapsanız. Herkesin derdi olan şeylerden bahsedilen bir sayfa olsanız