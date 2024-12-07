Yılın magazin kaosunda yeni bir gelişme yaşandı. 37 yaşındaki model ve sunucu Arjantinli Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Icardi'nin evinde makyajsız şekilde görüntülenen Nara'nın filtresiz hali uzun süre eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi rapçi L-Gante ile ilk kez bir etkinliğe katıldı. İkilinin kameraların karşısında sarılıp öpüşmesi ve rahat tavırları sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan görüntülerle ilgili "Icardi sen bakma boş ver", "Aman Icardi görmesin" gibi yorumlar yapıldı. Nara'nın L-Gante ile görüntülerine Icardi'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Wanda Nara, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatmıştı. Nara'nın yeni saçlarına sevgilisi L-Gante yorum yapmıştı. 24 yaşındaki rapçi L-Gante, sevgilisi Nara'nın yeni imajının yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.
Son Dakika › Magazin › Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü - Son Dakika
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