Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü - Son Dakika
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Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

Gündemden düşmeyen Wanda Nara, Icardi ve L-Gante aşk üçgeniyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den boşanma kararı alan Nara, ilk kez kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile bir etkinlikte boy gösterdi. İkilinin herkesin önünde sarılıp öpüşmesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.

07.12.2024 11:13
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Yılın magazin kaosunda yeni bir gelişme yaşandı. 37 yaşındaki model ve sunucu Arjantinli Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Icardi'nin evinde makyajsız şekilde görüntülenen Nara'nın filtresiz hali uzun süre eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi rapçi L-Gante ile ilk kez bir etkinliğe katıldı. İkilinin kameraların karşısında sarılıp öpüşmesi ve rahat tavırları sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan görüntülerle ilgili "Icardi sen bakma boş ver", "Aman Icardi görmesin" gibi yorumlar yapıldı. Nara'nın L-Gante ile görüntülerine Icardi'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

SEVGİLİDEN KALP EMOJİSİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Wanda Nara, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatmıştı. Nara'nın yeni saçlarına sevgilisi L-Gante yorum yapmıştı. 24 yaşındaki rapçi L-Gante, sevgilisi Nara'nın yeni imajının yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.

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Son Dakika Magazin Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Fatih Üstün:
    El gavat nerede ? 25 7 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    nara zaten ortalık mali gante desen dilenciye. torbaciya benziyor brlediye bunları görse dilenci diye alir mk 11 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    kuşundan maksimum verim alan kadınlar bi bu bi şeyma???? 7 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    hayatini yasiyor oh ne gzlll 4 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FATİH ÜSTÜN SANA NE SEN KENDINE BAK, ADAMIN UMRUNDA MI 4 1 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    1 2 yıl sonra da bunu bırakır başka biriyle aynı pozları verir Wanda teyzemiz.. 5 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    milletene ark bu haberden millet savaş ta bunları haber yapıyorsunuz 2 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    icardinin boynuzlar kale diregine takılır artik 1 1 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    kaşarrrrr wanda 1 0 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş:
    Bizim bu medya neden bu kadar gereksiz şeyleri paylaşıyor anlamadım ya bize ne vandada manda‘dan 0 0 Yanıtla
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