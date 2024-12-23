Wanda Nara\'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor

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Icardi ile boşanma süreci ve kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aşkıyla gündemde olan Wanda Nara durmuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isim bu sefer de üzerine küçük belen bikinisiyle poz verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Sık sık aşk pozları paylaşan ve hakkındaki iddiaları umursamayan Wanda Nara'dan yeni paylaşım geldi. Wanda Nara bu sefer de üzerine 2 beden küçük gelen bikinisiyle poz verince dile düştü. Sosyal medyada Wanda Nara'ya "Artık dur", "Bu pozlar çok kötü" yorumları yağdı.

İşte o paylaşım;