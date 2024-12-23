Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor - Son Dakika
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Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor

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Mauro Icardi ile olaylı boşanma süreci yaşayan ve kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak bikiniyle poz veren Nara, sosyal medyada eleştirilere hedef oldu. Nara'nın bu cesur paylaşımı, kullanıcıların 'Artık dur' ve 'Bu pozlar çok kötü' şeklindeki yorumlarına neden oldu.

23.12.2024 11:51  Güncelleme: 12:00
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Icardi ile boşanma süreci ve kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aşkıyla gündemde olan Wanda Nara durmuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isim bu sefer de üzerine küçük belen bikinisiyle poz verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Sık sık aşk pozları paylaşan ve hakkındaki iddiaları umursamayan Wanda Nara'dan yeni paylaşım geldi. Wanda Nara bu sefer de üzerine 2 beden küçük gelen bikinisiyle poz verince dile düştü. Sosyal medyada Wanda Nara'ya "Artık dur", "Bu pozlar çok kötü" yorumları yağdı.

İşte o paylaşım;

Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor
Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor
Wanda Nara\'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor

Sosyal Medya, Mauro Icardi, Wanda Nara, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • agrasif laz:
    baska isimkz gucumuz kalmadi bu ikitane ne olduklari belli olmayan insalllarin haberlerinimi okucaz 23 1 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Habercilik bumu? 17 1 Yanıtla
  • Atlas Kayra:
    ahlaksızlığın topluma haber olarak verilmesi ile magazin haberciliğinin birbirine karıştırılmasının net bir örneğini yaşadığımız son yıllarda, çizgileri olduğunu bildiğimiz kaynaklarında buna ait olması, kabul edilebilir gibi değil. yazıklar olsun böyle siteye. moderatörlerinizi değiştirin. 17 0 Yanıtla
  • Cemil Güncüm:
    yine başladık 12 0 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    BOYNUZLARI bilemeye devam... 3 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    kadın bedeni hakkında en çok yorum yapan erkekler. erkek bedeni hakkında en çok yorum yapan kadınlar olsaydı normal karşılar mıydınız? 2 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Bulmaca Gibi Kadın 0 1 Yanıtla
  • Ismet Mamas:
    Milletin işi gücü yok bunların ne halt ettiklerini takip edecek yazmayın kardeşim benim de azhabımı bozmayın nedir buya 1 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    hasta yeminle bu. gündemde olmak için yapamayacağı yoktur 0 0 Yanıtla
  • academi68 sadekalem:
    İcardiyi aldatmasa owww yenge muhteşemsin aldatınca tepkiler artmaktaymış. Size ne elallemin karısından bikinisinden haber mi şimdi bu 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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