Wanda Nara'nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı - Son Dakika
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Wanda Nara'nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı

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Futbol dünyasının tanınmış çiftlerinden Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin boşanma süreci yeni bir boyut kazandı. Nara, mahkemede Icardi'nin mahremiyetlerine ait video ve fotoğrafları birçok kişiye gösterdiğini itiraf etti.

18.01.2025 08:21  Güncelleme: 08:34
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Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Nara'nın, "Mauro, mahremiyetimize ait video ve fotoğrafları arkadaşlarımıza, ailemize ve çevremdeki birçok kişiye gösterdi" sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda bir süredir aşk yaşadığı rapçi L - Gante'den ayrılmış ve Mauro Icardi ile olan eski fotoğraflarını arşivden çıkarmıştı. Nara, futbolcuyu tekrar takibe de almıştı.

Mauro Icardi, kalbini oyuncu ve şarkıcı China Suarez'e kaptırınca Wanda'nın bu çabaları boşa gitti.

Arjantin basını MinutoUno'nun haberine göre; Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin boşanma sürecinde mahkemede verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Wanda Nara, ifadesinde şunları söyledi:

"Gerçekten çok korkuyorum. Üç oğlum var ve ne yazık ki onların da tanık olduğu tehditlere maruz kaldım. Mauro, her zaman evlerimize kameralar yerleştirmekten hoşlanırdı.

Wanda Nara'nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı

"BİZİ HER ZAMAN FİLME ALIRDI"

Milano'daki iki dairemizde yatak odasına bakan kameralar vardı. Bu görüntüler, bizim özel hayatımıza ait olmasına rağmen çevremizdeki birçok kişiye gösterildi. Benim cinsel içerikli fotoğraf ve videolarımdan bahsediyorum. Her zaman bizi filme almaya devam etti."

"AMACI İMAJIMA ZARAR VERMEKTİ"

Wanda Nara, Santa Barbara'daki evlerinde yaşadığı bir olayı da şöyle aktardı:

"Bir gün duş alıyordum ve Mauro, banyoya girip beni çıplak halde filme aldı. O görüntüyü paylaşmadı ama hâlâ elinde tuttuğunu biliyorum. Bunun dışında evimizin kötü ve yıkık haldeki görüntülerini yayınladı. Amacı imajıma zarar vermekti."

Mauro Icardi ise mahkemede, Wanda Nara'nın bencil davranışları nedeniyle çocukların kendilerini terk edilmiş hissettiğini ve tüm sorumluluğun kendi üzerinde olduğunu söyledi.

"HER ZAMAN ÖRNEK BİR BABA OLMAYA ÇALIŞTIM"

Mauro Icardi, mahkemede şu ifadeleri kullandı:

"İki yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve çocukların tüm sorumluluğunu ben üstlendim. Wanda, çocukları düşünmeden hareket edecek kadar kaprisli biri. L - Gante ile yaşadığı ilişki, kızlarımızın ruh sağlığını olumsuz etkiledi. L - Gante, silahla adam kaçırma, darp ve hırsızlık suçlarından hüküm giymiş tehlikeli bir kişi. Çocuklarımın böyle bir ortamda bulunmasını asla kabul edemem. Ben her zaman örnek bir baba olmaya çalıştım."

Wanda Nara\'nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı

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Son Dakika Magazin Wanda Nara'nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • nalan Dayı:
    Allah rızası için artık şunları haber yapmayın bizi zerre ilgilendirimiyo gündemi çarpıtmayı n 73 0 Yanıtla
  • halil eles:
    Sen zaten hep çıplak değilmi sin zaten 49 0 Yanıtla
  • Salih Tokay:
    vanda nara nın bu haber kanalında ne kadar hissesi var bilen varmı arkadaşlar 39 0 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    son dakika haberin bunlara özel ilgisi var sanırım günde 2 defa haberini yapıyor ortakmısınız la 22 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    senin ne mahriyetin kaldı yetişkin filmlerinde oynamadığın kaldı 21 0 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    yahu icardinin böyle bişey yapmasına gerek yok ki kadın zaten kendini sürekli çıplak şekilde paylaşıyor 13 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    son dakika haber sitesine icardi sponsor oldu galiba onlara çalışıyor 9 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Tam bir ala gavat... 4 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin babası serkan yalçınin kocası olur İcardi Reis 1 1 Yanıtla
  • Tarık:
    Bu da şeyi ortada geziyor 1 0 Yanıtla
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