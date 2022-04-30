Wilma Elles'ten Şok Sözler! - Son Dakika

Snob Magazin'in haberine göre, Alman oyuncu Wilma Elles, yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Minibüsüne bindiği bir servis şoförünün aracı tenha bir yere çekerek kendisini taciz ettiğini açıklayan Elles, uğradığı tacizden cep telefonu numarasını vererek kurtulduğunu söyledi.

Oyuncu, eline bavuluyla yokuş çıkmak üzereyken bir servis şoförünün kendisine yokuş başına kadar yardımcı olmayı teklif ettiğini ardından ise taciz etmek istediğini belirtti. O anları anlatan ünlü oyuncu, şoförü kendisiyle görüşeceğini söyleyerek kandırarak bu durumdan kurtulduğunu söyledi.

Elles, 2 yıl önce İstanbul'da yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Aracın içindeyim ve tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim. 'Siz ne yapıyorsunuz!' dedim, 'Çok güzelsiniz biz tanışalım' falan dedi. Ben de 'Siz çok güzelsiniz, çok hoş yakışıklı bir erkeksiniz sizinle daha iyi bir yerde bir araya gelelim, burada değil, numaramı vereyim' dedim. Ben gerçek numara vermek zorunda kaldım çünkü biliyordum ki o beni çaldıracak. Çaldırdı, bir süre sonra ikna oldu. Titreyerek arabadan indim, sonra beni 5-6 kez aradı."

Ünlü oyuncu en son ABD'de insan ticaretini konu alan bir filme rol aldığını belirterek, yeni projelerinin olduğunu söyledi.