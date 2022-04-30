Wilma Elles'ten Şok Sözler! - Son Dakika
Üye Girişi

Wilma Elles'ten Şok Sözler!

30.04.2022 23:07
Wilma Elles'ten Şok Sözler!

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bayramda Almanya'da ailesinin yanında olacağını söyleyen Elles, 2 yıl öne İstanbul'da yaşadığı tacizi anlattı.

Snob Magazin'in haberine göre, Alman oyuncu Wilma Elles, yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Minibüsüne bindiği bir servis şoförünün aracı tenha bir yere çekerek kendisini taciz ettiğini açıklayan Elles, uğradığı tacizden cep telefonu numarasını vererek kurtulduğunu söyledi.

Oyuncu, eline bavuluyla yokuş çıkmak üzereyken bir servis şoförünün kendisine yokuş başına kadar yardımcı olmayı teklif ettiğini ardından ise taciz etmek istediğini belirtti. O anları anlatan ünlü oyuncu, şoförü kendisiyle görüşeceğini söyleyerek kandırarak bu durumdan kurtulduğunu söyledi.

Elles, 2 yıl önce İstanbul'da yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Aracın içindeyim ve tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim. 'Siz ne yapıyorsunuz!' dedim, 'Çok güzelsiniz biz tanışalım' falan dedi. Ben de 'Siz çok güzelsiniz, çok hoş yakışıklı bir erkeksiniz sizinle daha iyi bir yerde bir araya gelelim, burada değil, numaramı vereyim' dedim. Ben gerçek numara vermek zorunda kaldım çünkü biliyordum ki o beni çaldıracak. Çaldırdı, bir süre sonra ikna oldu. Titreyerek arabadan indim, sonra beni 5-6 kez aradı."

Ünlü oyuncu en son ABD'de insan ticaretini konu alan bir filme rol aldığını belirterek, yeni projelerinin olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Sivasspor kafilesi İstanbul'da Sivasspor kafilesi İstanbul'da Son dakika haberi! Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı Son dakika haberi! Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı

Wilma Elles, İstanbul, Taciz, Alman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Wilma Elles'ten Şok Sözler! - Son Dakika


Son Dakika
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
23:01 Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
22:02 Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Gözler yarına çevrildi
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
21:22 Maç bitti ortalık karıştı! Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 23:16:37. #1.12#
SON DAKİKA: Wilma Elles'ten Şok Sözler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement