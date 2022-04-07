Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikahına katılamayacak olan Safiye Soyman, aldığı hediyeyi anlattı - Son Dakika
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Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikahına katılamayacak olan Safiye Soyman, aldığı hediyeyi anlattı

07.04.2022 11:05

Safiye Soyman, katıldığı programda 7 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan yakın arkadaşı Seda Sayan hakkında konuştu. Sahnesi olduğu için çiftin nikahına katılmayacağını söyleyen Soyman, çifte üzerine isimlerin yazılı olduğu saatli çakmak hediye ettiğini söyledi.

Son günlerdeki değişimiyle adından söz ettiren Safiye Soyman, 2. Sayfa programına konuk oldu. Seda Sayan'la eğlenceli halleriyle sık sık adından söz ettiren sanatçı, arkadaşının nikahı hakkında da konuştu.

"SEDA, ÇAĞLAR'A ÇOK AŞIK"

Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten'i yere göğe sığdıramayan Soyman, Seda Sayan dopdulu bir insandır. Çok mutlu olsun. Damadı çok sevdim, çok efendi. Birbirlerine çok yakışıyorlar çok da aşıklar. Çağlar çok kültürlü bir çocuk. Seda Sayan, Çağlar'a çok aşık. Tabii bunun karşılığını aldığı için. Seda Sayan'ı her konuda uyardım ve haklı da çıktım. Kendisi çok akıllı bir insan ve düşünür, tartar. Çağlar'la ilgili araştırma yapmadım. Çünkü Enbe Orkestrası'nda solist gelen biri. Boş bir çocuk değil" dedi.

Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikahına katılamayacak olan Safiye Soyman, aldığı hediyeyi anlattı

"SEDA SAYAN'IN NİKAHINA KATILMAYACAĞIM"

Programından dolayı çiftin yurt dışındaki nikahına katılmayacağını söyleyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben nikahta olmayacağım. Çünkü benim o tarihte programım var. Ben gidersem öbür arkadaşlarına da yanlış olur. Seda Sayan, ekibi ve Çağlar'la gidecek nikaha. Benim program daha önceden belli olan bir şeydi. Geldikten sonra güzel bir yemek verecekler. Şık bir beyaz elbise giyer. Programım iptal olursa giderim."

Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikahına katılamayacak olan Safiye Soyman, aldığı hediyeyi anlattı

"SAATLİ ÇAKMAK HEDİYE ETTİM"

"Seda Sayan'ın hediyesini şimdiden verdim. Seda ve Çağlar yazılı bir saatli bir çakmak aldım. Biz Seda ile önceden telefonda saatlerce konuşurduk ama Çağlar'dan önce azaldı. Çok yan yana da gelemiyoruz. Benim bacım yeni gelin. O benim her şeyim. Seda Sayan benim 30 senelik arkadaşım. Kardeş gibi olduk."

Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikahına katılamayacak olan Safiye Soyman, aldığı hediyeyi anlattı

Son zamanlarda saçlarını değiştiren ve estetik yaptıran Safiye Soyman, "Boynuma ip askısı yapıldı. Yüzümde ip askı yok. Ufak tefek botokslarım var. 'Yüzünü gerdirdin' diyenlere cevap olsun." ifadelerini kullandı.

Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikahına katılamayacak olan Safiye Soyman, aldığı hediyeyi anlattı
Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikahına katılamayacak olan Safiye Soyman, aldığı hediyeyi anlattı
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Son Dakika Magazin Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikahına katılamayacak olan Safiye Soyman, aldığı hediyeyi anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikahına katılamayacak olan Safiye Soyman, aldığı hediyeyi anlattı - Son Dakika
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