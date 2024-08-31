Yalı Çapkını\'nda Seyran\'a yeni partner geliyor! Cem Söküt kadroya dahil oluyor

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon çekimleri başladı. Merakla beklenen diziye Sinan adında bir karakter de eklendi.

SEYRAN VE FERİT BOŞANIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisi 2 yıllık zaman atlaması ve yenilenen hikayesiyle ekrana gelecek. Dizide hastalığı yenen ve iyileşen Seyran ile Ferit'in boşanıp yeni hayatlar yaşamaya başlayacak. Seyran'ın hayatına aynı zamanda Sinan diye biri girecek. Sinan rolüne de genç oyuncularda Cem Söküt hayat verecek.

Daha önce Çukur, Duran, Hakim ve Mahkum dizilerinde rol alan Cem Söküt, son olarak Hande Türkel' in yönettiği, Cem Özüduru ve Ozan Ağaç'ın senaryosunu yazdığı Barda filminde rol aldı.