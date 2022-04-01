Yalıda Gelinlik Defilesi - Son Dakika

Gelinlik koleksiyonumu tasarlarken kafamda bir hikaye canlandırıyorum bu da farkımızı ortaya koyuyor" dedi. Gelin adaylarının vücut tipine göre gelinlik seçimi yapmasının önemli olduğunu belirten Semra Yıldız sözlerine şöyle devam etti; "Gelinler vücutlarını iyi tanımalılar. Modadan ziyade kişiye ne yakışacağını bilmek önemli. Tarz ve vücut hatlarının uyumlu olması gerekli." Dünyanın farklı ülkelerinde gelinlik defileleri gerçekleştiren Yıldız, Orta Doğu'lu gelin adaylarının daha çok el işlemeli bol swarovski taşlı gelinlikler tercih ettiğini belirtti.