Yalıda Gelinlik Defilesi - Son Dakika
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Yalıda Gelinlik Defilesi

01.04.2022 03:04
Yalıda Gelinlik Defilesi

İstanbul Adile Paşa Yalısı'nda gerçekleşen Türkiye'nin en büyük gelinlik defilesi Gelin Damat FashionDay20222'de yerli ve yabancı misafirlere sezonun trend gelinliklerini tanıttı.

Moda dünyasında, hem gelinlik hem de hautecouturealanında başarılıtasarımlarıyla dikkat çeken ASA Gelinlik, modanın nabzını tutuyor. ASA Gelinlik firmasının sahibi modacı Semra Yıldız ve Koray Yıldız başta Dubai olmak üzere Katar ve Lübnan gibi Orta Doğu ve Avrupa'da birçok ülkeye birbirinden şık tasarım gelinlikler üretiyor. Fark yaratan gelinlikleri ile ülkemizin adını hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da duyurmayı başaran ASA Gelinlik, İstanbul Adile Paşa Yalısı'nda gerçekleşen Türkiye'nin en büyük gelinlik defilesi Gelin Damat FashionDay20222'de yerli ve yabancı misafirlere sezonun trend gelinliklerini tanıttı. Defilede Şebnem Schaefer ve Ece Gürsel gibi ünlü mankenler de yer aldı. Modacı Semra Yıldız, "Bir tasarımcı olarak dünyanın 50 ülkesine gelinliklerimizi gönderiyoruz. Gelin adaylarının hayallerini gerçekle buluşturuyoruz.

Gelinlik koleksiyonumu tasarlarken kafamda bir hikaye canlandırıyorum bu da farkımızı ortaya koyuyor" dedi. Gelin adaylarının vücut tipine göre gelinlik seçimi yapmasının önemli olduğunu belirten Semra Yıldız sözlerine şöyle devam etti; "Gelinler vücutlarını iyi tanımalılar. Modadan ziyade kişiye ne yakışacağını bilmek önemli. Tarz ve vücut hatlarının uyumlu olması gerekli." Dünyanın farklı ülkelerinde gelinlik defileleri gerçekleştiren Yıldız, Orta Doğu'lu gelin adaylarının daha çok el işlemeli bol swarovski taşlı gelinlikler tercih ettiğini belirtti.
Yalıda Gelinlik Defilesi

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Orta Doğu, İstanbul, Gelinlik, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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