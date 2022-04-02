Yapım şirketiyle sorun yaşayan Esra Bilgiç, Süslü Korkuluk dizisinin kadrosunda çıkarıldı - Son Dakika
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Yapım şirketiyle sorun yaşayan Esra Bilgiç, Süslü Korkuluk dizisinin kadrosunda çıkarıldı

02.04.2022 08:33
Yapım şirketiyle sorun yaşayan Esra Bilgiç, Süslü Korkuluk dizisinin kadrosunda çıkarıldı

Süslü Korkuluk dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri olan Esra Bilgiç, yapım şirketiyle yaşadığı sorunlardan dolayı kadrodan çıkartıldı. Bilgiç'in yerine yeni kadın oyuncu arayışlarına başlandı.

İlk olarak TV'de yayınlanacağı planlanan Süslü Korkuluk dizisi yaşanan sorunlardan dolayı Netflix ile anlaştı. Çağatay Ulusoy'un partneri ise reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için Kanunsuz Topraklar dizisinin başrolü Esra Bilgiç oldu. Ancak çekimleri başlanan dizide beklenmedik bir olay yaşandı.

ALİNA BOZ AYRILINCA ESRA BİLGİÇ'LE ANLAŞILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un ilk partneri Alina Boz oldu. Süslü Korkuluk Netflix'e satılınca da anlaşması sadece televizyon projesini kapsayan başrol oyuncusu Alina Boz diziden ayrılmıştı. Boz'un ardından son yılların dikkat çeken yıldızlarından Esra Bilgiç'le prensipte anlaşıldı. Dizi hafta başı Kırklareli'nde sete çıktı.

ANLAŞMA SAĞLANAMAYINCA KADRODAN ÇIKARILDI

Cem Karcı'nın yönettiği projenin flashback sahnelerinin çekimleri başladı. Bu arada projede yeni bir kriz daha çıktı. Projede Esvet rolünü oynamaya hazırlanan Esra Bilgiç, yapım şirketiyle sözleşme şartları konusunda anlaşamadı. Süslü Korkuluk'un yeni kadın başrol oyuncusu merak konusu oldu.

Yapım şirketiyle sorun yaşayan Esra Bilgiç, Süslü Korkuluk dizisinin kadrosunda çıkarıldı
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Çağatay Ulusoy, Esra Bilgiç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yapım şirketiyle sorun yaşayan Esra Bilgiç, Süslü Korkuluk dizisinin kadrosunda çıkarıldı - Son Dakika


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