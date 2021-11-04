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Oyuncu Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı - Son Dakika

Oyuncu Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı

04.11.2021 15:27
Oyuncu Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı

Aşkın Kıyameti adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan romantik bir paylaşım geldi. Kirazcı, bugün 27. yaşını kutlayan sevgilisinin doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozu paylaşarak kutladı.

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, bir süredir Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözler önünde yaşayan çiftten Kirazcı, romantik bir paylaşım yaptı.

"İYİ Kİ DOĞDUN BEBEK"

Yakışıklı oyuncu, 4 Kasım doğumlu sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından aşk dolu bir pozunu paylaşarak kutladı. Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaşan oyuncu, "İyi ki doğdun bebek" notunu düştü. İkilinin bu pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Oyuncu Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı

KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ'NE BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEDİ

Doğum gününde kimseden hediye beklemediğini belirten güzel oyuncu Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapılmasını istedi. Bu haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Deniz, "4 Kasım benim doğum günüm. Yeni yaşım, bu sene yine ve yeniden güzellikler ile gelsin diliyorum. Sizlerden, iyilik yapıp birlikte iyileşmek için bana yardım etmenizi istiyorum. iyilik Paylaş platformu üzerinden Kansersiz Yaşam için kampanya açıp doğum günümü bağışladım. Bana hediye olarak göndereceğiniz destekler sayesinde güldürebileceğimiz çocuklar için; şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Oyuncu Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı
Oyuncu Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı
Oyuncu Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı

Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz, Doğum, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı - Son Dakika
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