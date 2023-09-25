Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'e övgü yağdırdı - Son Dakika

Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'e övgü yağdırdı

Son Güncelleme: 25.09.2023 15:31

Zaman zaman izlediği dizilerle ilgili düşüncelerini dile getiren İbrahim Tatlıses, son olarak 3. sezonuyla ekrana gelen Yargı dizisini izledi. Dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in performansını beğenen Tatlıses "Bitirdin beni kızım ya. Başarıların daim olsun" ifadelerini kullandı.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Aslan ve Uğur Polat'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi dün akşam 3. sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Diziyi izleyen İbrahim Tatlıses, Pınar Deniz'in oyunculuğuma hayran kaldı.

"BÜTÜN EKİBİ TEBRİK EDİYORUM"

Zaman zaman izlediği dizilerle ilgili görüşlerini dile getiren İbrahim Tatlıses, son olarak Yargı dizisini izledi. Başrol Pınar Deniz'in oyunculuk performansına sessiz kalamayan Tatlıses, X hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Deniz bitirdin beni kızım ya. Ne Yargı'ymış be arkadaş bütün ekibi tebrik ediyorum başarılarınız daim olsun arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'in performansına hayran kaldı

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİNE DE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Ağustos ayından da Hafsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin'in başrol olduğu Ya Çok Seversin'i izleyen Tatlıses, "Ya Çok Seversin'i izliyorum aşık olsam geldi. Hem güldüm hem ağladım hem üzüldüm. Çocukların kıyafetini vakfa götürdüğü sahnede çok duygulandım. Senaristi ve bütün ekibi tebrik ediyorum, alkışlıyorum" demişti.

Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'in performansına hayran kaldı
Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'in performansına hayran kaldı
Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'in performansına hayran kaldı

İbrahim Tatlıses, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'e övgü yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'e övgü yağdırdı - Son Dakika
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