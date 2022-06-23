Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı - Son Dakika
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Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı

23.06.2022 09:39
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı

Yargı dizisindeki İnci rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran genç oyuncu Ece Yüksel, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı. Sosyal medya hesabından nişan töreninden kareleri paylaşan oyuncu, "Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı ve Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisiyle tanınan genç oyuncu Ece Yükseş, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

"SEVGİYLE BAKTIĞIMIZ YILLARIMIZ OLSUN"

Güzel oyuncu, 4 Haziran'da uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aile arasında yaptığı sade bir törenle nişanlandı. Törenden kareleri daha yeni sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, "4 Haziran'da nişanlandık. Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına hayranlarından ve yakın çevresinden tebrik yorumları yağdı.

Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı

ECE YÜKSEL KİMDİR?

Oyuncu Ece Yüksel 1993 yılında İstanbul da doğdu. Kadir Has Üniversitesinden mezunu olan Ece Yüksel ilk olarak 2009 yılında Star TV'de ekrana gelen Güldünya adlı dizide rol aldı. Daha sonra Av Mevsimi ve Çekmeceler isimli sinema filmlerinde rol aldı. Genç oyuncu daha sonra Nefesim Kesilene Kadar filminde oynadı. Kiraz Mevsimi dizisi ile yeniden kamera karşısına geçen genç oyucu Senacan karakterini canlandırdı. Ece Yüksel, Kız Kardeşler adlı 2019 yapımı filmde rol aldı. Senaryosunu ve yönetmenliğini Semih Kaplanpoğlu'nun yaptığı bağlılık üçlemesinin ilk filmi olan 2019 yapım Bağlılık Aslı adlı filmde oynayan oyuncu, Aşk 101 ve Yargı dizileriyle de adını geniş bir kitleye duyurdu.

İşte Ece Yüksel'in nişanından kareler...

Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı
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Son Dakika Magazin Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı - Son Dakika


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