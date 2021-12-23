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Yargı final mi yapıyor? Pınar Deniz açıkladı - Son Dakika

Yargı final mi yapıyor? Pınar Deniz açıkladı

23.12.2021 19:11
Yargı final mi yapıyor? Pınar Deniz açıkladı

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Pınar Deniz'in diziye veda edeceği ve Yargı'nın final yapacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Pınar Deniz'den açıklama geldi. İşte detaylar...

Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i Pınar Deniz hakkında ortaya atılan bir iddia, dizinin hayranlarını endişelendirdi. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi başarılı isimleri buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisi için izleyicileri şoke edecek bir iddia ortaya atıldı.

TEKLİF ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle şöhretini ikiye katlayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edildi.

Pnar Deniz'in söz konusu teklifi kabul etmesi halinde, fenomen dizinin sezon sonunda ekrana veda etmek zorunda kalacağı belirtildi.

"AYRILMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuşan Pınar Deniz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "İçinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum Yargı dizisinden ayrılmam söz konusu değildir. Sizlerin sevgisi büyüdükçe, biz hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz."

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti. Pınar Deniz, 'Aşk 101' ve 'Yargı' gibi projelerle hayran kitlesini genişletti.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Bir cinayet vakasının buluşturduğu Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) ters köşelerle dolu hikayesini ekranlara taşıyacak 'Yargı', 19 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin yayınına günler kala ilk bölümünden ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. İdealist Savcı Ilgaz ile sınır tanımayan Avukat Ceylin'in tartışmasından kesitlerin seyirciyle buluştuğu sahne izleyenlere aynı zamanda zıt karakterlere sahip ikilinin çekişmeli ilişkisinden de ipuçları veriyor.

YARGI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazılıyor. Uyarlama olduğuna dair bir bilgi ise bulunmuyor. Yargı dizisinin tamamen sıfırdan yazılmış, yeni bir dizi olduğu belirtiliyor.

Yargı final mi yapıyor? Pınar Deniz açıkladı
Yargı final mi yapıyor? Pınar Deniz açıkladı
Yargı final mi yapıyor? Pınar Deniz açıkladı
Yargı final mi yapıyor? Pınar Deniz açıkladı
Yargı final mi yapıyor? Pınar Deniz açıkladı

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yargı final mi yapıyor? Pınar Deniz açıkladı - Son Dakika Magazin


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