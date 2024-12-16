Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'in son yayınlanan bölümüne aslen Mısırlı olan yarışmacının ismi damga vurdu.
Hayatına Ankara'da devam eden Muahmed Atef Bakır Muhammet Abdelal isimli yarışmacıyı anons eden Oktay Kaynarca'nın o anlarda yaşadığı zorluk yüz ifadesine de yansıdı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Bütün mahallenin ismini ona koymuşlar" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu - Son Dakika
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