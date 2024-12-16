Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu - Son Dakika
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Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

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ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in son yayınlanan bölümüne yarışmacılardan birinin ismi damga vurdu. Oktay Kaynarca'nın anons ederken zorluk yaşadığı yarışmacı için ''Bütün mahallenin ismini ona koymuşlar'' yorumları yapıldı.

16.12.2024 13:23
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'in son yayınlanan bölümüne aslen Mısırlı olan yarışmacının ismi damga vurdu.

"BÜTÜN MAHALLENİN ADINI ONA KOYMUŞLAR"

Hayatına Ankara'da devam eden Muahmed Atef Bakır Muhammet Abdelal isimli yarışmacıyı anons eden Oktay Kaynarca'nın o anlarda yaşadığı zorluk yüz ifadesine de yansıdı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Bütün mahallenin ismini ona koymuşlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster\'e damga vurdu

Oktay Kaynarca, Televizyon, Magazin, Atv, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    mısırlı yarışmacımı programı mısıra taşıdılar bunlar galba 16 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Atatürk düşmanları,Atatürk ün ne kadar büyük bir adam olduğunu kavrayabildiniz mi acaba?Sanmıyorum ... 6 1 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    haberde herşey ok de haber olan isim nerde kardeşim 5 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    İyi işte isim aramakta zorlanmıyorlarmış. 3 1 Yanıtla
  • Gazi 46:
    Adamin kendi ismi yok. 3 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Herhalde ailenin bütün sevdiği isimler galiba buna yüklemişler. 3 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat yaşıyormuş :)) 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu - Son Dakika
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