Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı

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'Yasadışı Bahse Teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıda ifade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ORTAÇ: DOĞRU DEĞİL AMA...

Ortaç, savcılıktaki ifade işlemleri sonrasında görevli polis ekipleri tarafından mahkemeye götürüldüğü esnada, "Doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm." dedi.

EV HAPSİ KARARI

Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi