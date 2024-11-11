Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı - Son Dakika
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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı

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Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 20 sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi

11.11.2024 18:19
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    'Yasadışı Bahse Teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verildi.

    İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıda ifade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    ORTAÇ: DOĞRU DEĞİL AMA...

    Ortaç, savcılıktaki ifade işlemleri sonrasında görevli polis ekipleri tarafından mahkemeye götürüldüğü esnada, "Doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm." dedi.

    EV HAPSİ KARARI

    Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi

    Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı

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    Son Dakika Magazin Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (9)

    • İsmail Aydemir:
      bu ülkede Polatlar serbest bırakıldıysa bunların da bırakılması normal 13 0 Yanıtla
    • tufan Şenoğlu:
      serdar ortaç olunca normal 9 2 Yanıtla
    • Sudem melis:
      Serdar Ortaç Yırttı Sıra Mehmet Ali de 9 0 Yanıtla
    • Mehmet Erginer:
      Medya işleri ile oyalıyorlar halkı 8 0 Yanıtla
    • TÜRKÜM BEN:
      Yahu adamlar Ülkeyi dolandırdı hala ortalıkta ENERJİİİİ diye diye dolanıyorlar...Bunlara mı birşey olacak... 4 2 Yanıtla
    • Nurcan Bulut:
      SERBEST BIRAKILMAMASI LAZIM BU ÜLKEYE YENİ YASALAR GETİRİN ARTIK! 1 0 Yanıtla
    • Hasan Ceylan:
      Bu ülkede bahis ve şans oyunları serbest ise bu adamlar niye adliyede? 1 0 Yanıtla
    • baba yorgun yorgun:
      Turkiyenin dandik adaletine bakin bu bahis sitesinde gariban olsa içeri atarlardı konu sanatçı bozuntuları olunca serbest bunun anlamı dünyada haber yok boş haber serdar göz altında mehmet ali göz altında hep boş haber dandik haber ya 0 0 Yanıtla
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