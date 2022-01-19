Yasak Elma'nın sevilen isminden kahreden haber

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda Maske Kimsin Sen yarışmasında jürilik yapan güzel oyuncu Eda Ece, ikinci kez Covid-19'a yakalandı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "2. kez Covid-19'a yakalandım. Yasak Elma, Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, İlk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, Önce sağlık" ifadelerine kullandı.

Ünlü oyuncu, 2021'in ilk aylarında da koronavirüse yakalanmıştı.