Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 130. Bölüm fragmanı - Son Dakika
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Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 130. Bölüm fragmanı

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 130. Bölüm fragmanı

08.03.2022 00:15

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yasak Elma dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yasak Elma 130. fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 130. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yasak Elma dizisinin 130. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Yasak Elma konusu nedir? Yasak Elma 130. Fragmanı nasıl izlenir! Yasak Elma oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar.

Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur.

Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

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Yasak Elma, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 130. Bölüm fragmanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 130. Bölüm fragmanı - Son Dakika
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