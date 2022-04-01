Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz - Son Dakika
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Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz

01.04.2022 12:00
Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz

Aynı dizide rol alan güzel oyuncu Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç aşk yaşamaya başladı. 2 aydır birlikte olan ikiliden Allen, basın mensuplarına ilişkisinden bahsederken "Çok mutluyuz. Tolga dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değmesini istemem" diyerek aşkını ilan etti.

Bein Connect'te yayınlanan Erkek Severse dizisinde Büşra Develi, Alperen Duymaz, Tolga Güleç, Yağız Can Konyalı, Görkem Sevindik ve Asena Tuğal gibi isimlerle başrolü paylaşan Yasemin Kay Allen, yeni bir aşka yelken açtı. Allen ile aynı dizide oynayan Tolga Güleç aşk yaşamaya başladı.

"İLİŞKİMİZ YENİ BAŞLADI, ÇOK MUTLUYUZ"

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yasemin Allen, bir mekandan çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Ayaküstü soruları yanıtlayan güzel oyuncu "Yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine konuşan Yasemin Allen, "Yeni başladı, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değmesini istemem" dedi.

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Yasemin Allen, Erkek Severse, Tolga Güleç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz - Son Dakika


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