Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz - Son Dakika

Bein Connect'te yayınlanan Erkek Severse dizisinde Büşra Develi, Alperen Duymaz, Tolga Güleç, Yağız Can Konyalı, Görkem Sevindik ve Asena Tuğal gibi isimlerle başrolü paylaşan Yasemin Kay Allen, yeni bir aşka yelken açtı. Allen ile aynı dizide oynayan Tolga Güleç aşk yaşamaya başladı.

"İLİŞKİMİZ YENİ BAŞLADI, ÇOK MUTLUYUZ"

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yasemin Allen, bir mekandan çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Ayaküstü soruları yanıtlayan güzel oyuncu "Yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine konuşan Yasemin Allen, "Yeni başladı, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değmesini istemem" dedi.