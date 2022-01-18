Yasmin Erbil'den 'yasak aşk' iddialarına yanıt

Sosyal medya fenomeni Cansu Miasu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını duyurmuştu.

İddialara göre söz konusu kadınlardan birinin oyuncu ve sunucu Yasmin Erbil olduğu öne sürülmüştü.

"SİZ ŞAKA MISINIZ?"

Yasmin Erbil, iddiaları sert bir dille yalanladı. Erbil, "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90'larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin" ifadelerini kullanarak isyan etti.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK"

Yasmin Erbil'in hukuki bir süreç başlattığını açıklayan avukat Murat Teber, "Bir TV programında müvekkilim Yasmin Erbil hakkında yalan, iğrenç ve insanlık onuru ile bağdamayacak şekilde asılsız ithamlar içeren ifadeler kullanılmıştır. Müvekkilim söz konusu kişileri hiçbir surette tanımamaktadır. Bu yalan ve çirkin ifadeleri kullanan muhatap hakkında tüm hukuki süreçler başlatılmıştır." dedi.