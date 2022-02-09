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Yasmin Erbil'den Babasına Sıra Dışı Pasta - Son Dakika

Yasmin Erbil'den Babasına Sıra Dışı Pasta

09.02.2022 19:41
Yasmin Erbil'den Babasına Sıra Dışı Pasta

Sağlığa tekrar kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 65 yaşına Karaköy Zebra Lounge'da girdi. Kızı Yasmin Erbil ve oğlu Ali Sadi'nin organize ettiği sürpriz doğum günü partisinde Erbil'i yakın dostları ve eski eşi Nergis Kumbasar yalnız bırakmadı. İşte detaylar…

Onur Büyüktopçu, Nurseli İdiz, Gülay Kamaz, Bülent Korkmaz, Merve Özaltın ve ağabeyi Mustafa Erbil gecede göze çarpan isimler arasındaydı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel kızı Yasmin Erbil tarafından özel olarak hazırlatılan pasta ilgi odağı oldu. Çarkıfelek'teki motifiyle birlikte 'Dobrosvski','Parmaktan sonra', 'Acımadı ki', 'Mehmet Ali Beyyy' gibi efsane sözleriyle bezenmiş pastadaki mumları üfleyen ünlü şovmen, daha sonra tebrikleri kabul etti. Mehmet Ali Erbil'i çocuklarıyla birlikte mutluluğunu görünce duygusallaşan Nurseli İdiz, gözyaşlarını tutamadı.

70 bin TL'lik pırlanta yüzük

Mekanın sahibi Bülent Korkmaz'ın, yakın dostuna 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etmesi dikkatlerden kaçmadı. Erbil, yeni yaşından beklentisini ise "Sağlık ve huzur" sözleri ile özetledi.

Mehmet Ali Erbil kimdir?

Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır. Tiyatro ve Sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyaz perdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır.

Yasmin Erbil'den Babasına Sıra Dışı Pasta
Yasmin Erbil'den Babasına Sıra Dışı Pasta

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yasmin Erbil'den Babasına Sıra Dışı Pasta - Son Dakika Magazin


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