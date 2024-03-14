Yasmin Erbil\'e iftira davasında tazminat kararı

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Arto'nun sunduğu "Söylemezsem Olmaz" programına konuk olan Çufalı, eşinin kendisini üç kadınla aldattığını söylemiş, "O kadınlardan biri de Yasmin Erbil" demişti.

İftiraya uğradığını söyleyen Erbil'in 2 yıl önce açtığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, Çufalı'nın 25 bin lira, TV kanalı ile Arto'nun da 25 bin lira tazminatı 2 yıllık faiziyle birlikte Erbil'e ödemelerine hükmetti.