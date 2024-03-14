Yasmin Erbil'e iftira davasında tazminat kararı - Son Dakika
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Yasmin Erbil'e iftira davasında tazminat kararı

Yasmin Erbil\'e iftira davasında tazminat kararı

Arto'nun sunduğu 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk olan Çufalı, eşinin kendisini üç kadınla aldattığını söyleyerek Yasmin Erbil'i suçlamıştı. Yasmin Erbil'in 2 yıl önce açtığı dava sonuçlandı ve mahkeme, Çufalı'ya ve TV kanalına 25 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

14.03.2024 12:30  Güncelleme: 12:34
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Arto'nun sunduğu "Söylemezsem Olmaz" programına konuk olan Çufalı, eşinin kendisini üç kadınla aldattığını söylemiş, "O kadınlardan biri de Yasmin Erbil" demişti.

İftiraya uğradığını söyleyen Erbil'in 2 yıl önce açtığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, Çufalı'nın 25 bin lira, TV kanalı ile Arto'nun da 25 bin lira tazminatı 2 yıllık faiziyle birlikte Erbil'e ödemelerine hükmetti.

Kaynak: Magazinkolik

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