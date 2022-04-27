Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, cüretkar mayosuyla poz verdi - Son Dakika

Putin dediğini yaptı! Rusya, iki NATO ülkesine doğal gaz satışını durdurdu

Aynı anda 9 kadınla evlenen adam dert yandı! Evdeki en büyük problemi böyle anlattı

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında çeşitli projelerde rol alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

CESUR MAYOSUYLA POZ VERDİ

3,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sık sık takipçilerinden gelen sorular yanıtlayan Merve Boluğur, cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Havaların ısınmasıyla yaz sezonunu açarak Alaçatı'ya giden oyuncu, string model siyah mayosuyla havuz başında poz verdi. Oyuncunun "Sahil güvenlik" yazarak dil emojisi koyduğu paylaşımına yorum ve beğeni yağmaya devam ediyor.

İşte Merve Boluğur'dan mayolu poz: