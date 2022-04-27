Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, cüretkar mayosuyla poz verdi - Son Dakika
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Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, cüretkar mayosuyla poz verdi

27.04.2022 11:38

Bir süredir cesur pozlarıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, yaz sezonunu açtı. Cesur mayosuyla havuz başında poz veren Boluğur, paylaşına "Sahil güvenlik" notunu düştü.

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında çeşitli projelerde rol alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

CESUR MAYOSUYLA POZ VERDİ

3,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sık sık takipçilerinden gelen sorular yanıtlayan Merve Boluğur, cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Havaların ısınmasıyla yaz sezonunu açarak Alaçatı'ya giden oyuncu, string model siyah mayosuyla havuz başında poz verdi. Oyuncunun "Sahil güvenlik" yazarak dil emojisi koyduğu paylaşımına yorum ve beğeni yağmaya devam ediyor.

İşte Merve Boluğur'dan mayolu poz:

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Son Dakika Magazin Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, cüretkar mayosuyla poz verdi - Son Dakika


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