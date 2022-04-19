Yazar Paul Auster'ın oğlu, 10 aylık bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Amerikalı ünlü yazarlar Paul Auster ve Lydia Davis'in oğlu Daniel Auster, korkunç bir olayla gündeme geldi. Çifti oğlu Daniel, 10 aylık kızı Ruby Auster'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.
Independent Türkçe'nin haberine göre, 10 aylık bebeğe yapılan otopside kanında yüksek oranda uyuşturucu madde tespit edildi. Polis ekipleri, olayın cinayet olduğuna karar verdiklerini bildirdi. Daniel Auster, ölüme sebebiyet vermek ve ihmal suretiyle kasten adam öldürmekle suçlanıyor. Daniel, daha önce uyuşturucu bulundurma suçunda yakalanmış ve hakkında işlem yapılmıştı.
New York Üçlemesi ve Yanılsamalar Kitabı gibi eserleriyle adını dünya çapında duyuran başarılı yazar Paul Auster, torununun ölümü ve oğlunun tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapmak istemedi.
Kaynak: Independent Türkçe
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