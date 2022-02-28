Yeni Projesi İçin Zayıfladı! İşte Son Hali... - Son Dakika
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Yeni Projesi İçin Zayıfladı! İşte Son Hali...

28.02.2022 09:26
Yeni Projesi İçin Zayıfladı! İşte Son Hali...

Yeni sinema projesi için zayıflayan komedyen Ata Demirer, verdiği kiloların ardından vücudunda meydana gelen sarkmalar nedeniyle bıçak altına yatacak. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Son dönemde hayli zayıflayan oyuncu Ata Demirer verdiği kiloların ardından vücudunda meydana gelen sarkmaları toparlatmak için tanınmış bir cerrahın kapısını çaldı.

Doktorla Nişantaşı'ndaki kliniğinde görüşüp bilgi alan ünlü komedyen, cerrahi operasyon geçirmeye karar verirse yaz öncesinde ameliyat masasına yatacak. Yeni sinema projesinde Özge Özacar'la bir araya gelen Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı bu karede zayıflığıyla dikkat çekti.

Yeni Projesi İçin Zayıfladı! İşte Son Hali...

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İsmail Bayrak, Ata Demirer, Hürriyet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeni Projesi İçin Zayıfladı! İşte Son Hali... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Projesi İçin Zayıfladı! İşte Son Hali... - Son Dakika
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